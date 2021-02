NATAŠA JE JEDAN OLOŠ, SRAM DA JE BUDE! Ermina obasipala Anđela komplimentima, pa urnisala NEKADAŠNJU NAJBOLJU PRIJATELJICU! VIDEO

Ermina Pašović osula paljbu po Nataši Radan, a onda nđela opasipala komplimentima.

- Ja ću biti kratak. Anđelo je dobar, fin i pristojan, do sada je to pokazao. Što se Nataše tiče, rekao sam da ne volim tu njenu psihologiju sluškinje, to sam i danas rekao. Ne mislim da je dobar prijatelj, tako da šaljem nju u izolaciju - rekao je Đedović.

- Od Anđela ću početi. Bio je fer prema meni, ali sam mu zamerila onu situaciju sa Sanjom i Matorom, posle sam bila ljuta i na sebe i na njega. Zato smo se malo i udaljili. Neću se više mešati u njegove odnose, jer sam se tada opekla. Mislim da si fenomenalan momak. Što se Nataše tiče, družimo se od prvog dana, iako su svi mislili da će to biti kratkog veka. Nisam se družila sa tobom radi nekog interesa i za mene nemaš epitet posluge, mi dobro funkcionišemo, ne mešam se u tvoje odluke i ljubavne odnose. Imam najlepše reči za tebe. Šaljem u izolaciju Anđela - odlučila je Sandra.

- Ja ću početi sa Anđelom. Nisam mogla da ga gledam očima, bio mi je odvratan i nisam ga mogla smisliti. Kad se desio sukob Sanje i mene, tada sam rekla sebi da ću početi iz inata sa Anđelom da se družim, ali sam primetila da nije takav kakav sam mislila da jeste, Shvatila sam da je kulturan i da ima mozak, koji koristi. Čak ga zovem i omiljeni. Ja znam šta osećam i to je to. Nataša je jedan ološ kakvog videla nisam. Znala sam to odavno, ali sam je prihvatila takvu kakva jeste. Uvek mi je bude žao, pa pređem preko nekih stvari. Način na koji je danas rekla da bih i dete prodala zbog Anđelovog ku*ca! Ko je ona da moje dete pominje? Sram i stid da te bude! Ona je sa mnom završila za sva vremena. Nju nominujem - komentarisala je Ermina.

- Ti si njoj prva pomenula majku - dobacio je Karić.

