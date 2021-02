LEPI MIĆA NAVEO NATAŠU RADAN DA SE POSTIDI! Ona pokušavala da se odbrani, on je dokrajčio: Stidi se porekla i izgubila je MANIRE!

Zadrugar koji je imao priliku da bira između Nataše Radan i Anđela Rankovića jeLepi Mića.

- Jako interesantna nominacija i moram da pohvalim vođu, jer imamo o čemu da pričamo. Međutim, kada dođe do toga da se priča, sve je bez energije, jer ne vole da se zameraju. Što se tiče Anđela, on je neko sa kim sam ja dobar već par godina. Dečko sa manirima, poštuje starije osobe, za razliku od drugih, i odavno mi je prirastao srcu. Zameram mu odnos sa devojakama, jer je sve to tiho i neubedljivo. On sve nekako radi sa pauzama, iza leđa, a to mi je malo mutno. A onda, vidim da su devojke dobre sa njim, i bude mi čudno. Sa Natašom je bio u kombinaciji, a sada su u lošim odnosima. Meni te stvari nisu jasne. Sanja i on su pukli kao balon. Pa Paula, pa Ivana, pa Maja, Ermina... Ona je nešto drugo, ona je ženski kamiondžija. On je neko ko mi je jako drag, i nadam se da će tako ostati. Sa njim sam se možda jednom samo posvađao - rekao je Mića, pa nastavio:

- Ona se stidi svog porekla, a ona kaže da je iz Leskovca, a u stvari je iz Hercegovine. Izgubila je manire, i pretvorila se u multipriču. Ona se bavi keteringom, ma svim mogućim stvarima. Što se tiče veza, ona ima pravo da bude sa kim god hoće. Ako ta osoba to radi, i ona ima pravo. Ja joj samo zameram neopravdanu zaljubljenost, ona misli da ima pravo da bude sa nekim do kraja života. Sebi daje za pravo. Kada su prvi put raskinuli Jovana i Karić, ona se radovala, a to mi se gadi. Okej, ona može da navija da Stefan bude sa njom, ali to je loše i bezobrazno, jer sve može da ti se vrati. Što se tiče krađe mojih namirnica - počeo je Mića, gde se Nataša ubacila:

- Mi smo samo hteli da ti promenimo za štek na pola sata, jer ti prozivaš sve redom. Milica i Car su bili tu - dodala je Radanova.

- Ja sam rekao da sam tamo stavio moje pečurke, i posle toga sam rekao da su nestale. Ti si me lagala u oči tada - komentarisao je Mića.

