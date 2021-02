TARA SKOČILA NA STO I OBRAČUNLA SE S MIŠELOM! Pevač raskrinkao Simovu i Ša, oni mu žestoko uzvratili, reper nije birao reči! VIDEO

Mišel Gvozdenović imao je zadatak da navede tri najnepoštenije osobe, a kada je Tara Simov čula šta je rekao, odmah mu se usprotivila.

foto: Printscreen/Pink

- Tri najnepoštenije osobe su po mom mišljenju, Paula, Maja Marković i Tara! Maji neću da stajem na muku, ali znate sve. Paula, zato što je bila sa oženjenim i Tara isto je po meni nepoštena u druženju sa Ša i daje sebi za pravo da priđe blizu, a znaš da je oženjen! - rekao je Mišel.

- Ja radim onoliko koliko on meni dozvoljava, ja preko toga ne idem i on mi daje za pravo! Jako je ružno da se meni nameće kako sam ja previše bliska sa Nenadom. Videćeš ko sam ne ovde nego kada izađemo, ja sve što poželim to i dobijem, otvoreno ti pretim - rekla je Tara.

foto: Printscreen/Pink

- Mi se samo družimo, i vama to nije jasno i ja se ovde družim sa ljudima i vi ste ovde bolesni! Mišel, odrastao si ispod kamena i kao penzioner si. Ja se ne mešam u to da se pored tebe šeta toliko devojaka, a tebe nijedna ne zanima. ja imam činjenice da si muvao Taru, ali sumnjam da si gej - dobacio je Ša.

- Pa, ti imaš pravo da sumnjaš - dodao je Gvozdenović.

- Pa, da, oko tebe ide toliko devojaka, a ti ništa, meni to jeste sumnjivo - dodao je reper.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

01:05 SVI IM SE SMEJU! Naše poznate dame PRETERALE sa FOTOŠOPOM! Htele da izgledaju BOLJE, pa se IZBLAMIRALE (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir