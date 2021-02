OD VAS POŠTENIH, MI NE MOŽEMO DA DOĐEMO NA RED: Maja Marinković zapržila ČORBU cimerima, a onda je Lepi Mića dolio ulje na vatru!

Rijaliti učesnici danas biraju najnepoštenijeg među njima, a kada je Maja Marinković iznela svoje mišljenje nastao je haos.

- Što se tiče nepoštenih ljudi, ja spadam tu ali kada gledam vaše, sebi se divim! Od vas poštenih mi kurve ne možemo da dođemo na red! Prvo je Janjuš zbog mene, druga Maja zbog Joce i Paula zbog Frana - rekla je Maja.

- Prva osoba je Ermina, druga Čorba i treća osoba je Danijel zbog Miljane jer je koristiš - rekla je Aleksandra.

- Ovo su jako teške etikete, tako da ću ja sada da pričam o tim stvarima malo! O vašem poštenju se zna javno sve, j*bali ste se po tuš kabinama, k*rali ste se u ekonomskom dvorištu, ali ako nastavim dalje neće biti dobro! Rialda je prva koja nije neko ko ima poštovanja i ona je kao npoglavica koja pokušava da smiri svoje indijance. Svi napadate Danijela a on je mlad, i on je svoje kvalitete pokazao. Osoba broj dva je moja prijateljica Nadica, takođe milsim da su odnosi Sandre i Rialde nepošteni i jedna drugoj nikada nisu rekle šta misle - rekao je Mića.

- Ja sam se sada jako iznenadila! - rekla je Nadica.

- Ja vam neću oduzimati mnogo vremena, meni bi jako smetalo dfa me je neko naveo kao nepoštenog, ali mi je drago da i vi to vidite te me ni u primerima niste navodili! Prva osoba koju bih naveo je Maja Marković, druga osoba je Paula Hublin, jer je isto kao i Maja ukaljala sebe! I treća osoba koju bih naveo jeste Nenad Aleksić ša- rekao je Tomović.

- Ja ću da navedem Tara, Car i Paula jer se izležavaju tokom sastanka - rekla je Ermina.

- Ja sam taj koji je najnepošteniji, ali ne prema vama i svestan sam toga. Bilo ko da me je naveo ja sam skakao i pravio budalu od sebe, ali su ljudi bili u pravu! Ja navodim Miljanu, jer niej poštena prema svojoj majci, druga je Maja i Paula, ali moram da navedem i Ša koji će se kajati jednog dana, jer ovde ima neke kontakte, a napolju ga čeka neko! - uaključio je Janjuš.

Kurir.rs/S.M.

