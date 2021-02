DANIJELOVA MAJKA POD LEKOVIMA, MOLI SE DA JOJ SIN RASKINE S MILJANOM! DRUGOVI TVRDE: Njemu su smetale devojke s viškom kilograma!

Miljana Kulić i Danijel Višić su otpočeli romansu, a mnogi njegovi prijatelji i porodica i dalje ne mogu da veruju da se to desilo, pa su u šoku i posle nekoliko nedelja od njegovog učešća u rijalitju.

Majka Danijela Višića se, kako kaže izvor, nervirala, da joj nije iz nekoliko puta dobro, a najveći šok je bio kada je videla da se Miljana ljubi sa njenim sinom.

foto: Pritnscreen

"Kada je odlučio da uđe u “Zadrugu”, majka se prvo protivila, a onda, kako je videla, da ne može da izađe na kraj sa njim, aminovala je ulazak, ali mu strogo naglasila da je ne bruka pred kamerama. Međutim, Danijel je vrlo tvrdoglav i nikoga ne sluša. Mi drugovi smo mu rekli, da će ga Miljana odmah naskočiti, što je on govorio da sigruno neće, jer je ona okupirana Zolom i Mišelom. Ali, evo, pogodili smo. Svi smo ubeđeni da se Danijel zeza sa Miljanom i da nije to prava ljubav. Kao neko ko voli da je uvek u centru pažnje i da se cela priča vrti oko njega, verovatno je i sada hteo to sa Miljanom. Ali, njegovoj mami se to uopšte ne dopada. Žena je šokirana, a često zna i da isključi telefon", kaže izvor.

Danijelova majka, kako kažu njegovi drugovi navodno, gleda rijaliti kako bi je obradovala vest da njih dvoje više nisu zajedno.

foto: Pritnscreen

"Njegova majka je često govorila: ”Danijel nas bruka sa Miljanom”. Šta će mu to. On je dečko čije smo devojke obožavali. Miljana je neko ko stalno histeriše, menja raspoloženje, posesivna je, život će mu zagročati ako se zaljubi u njega, pa je onda đavo odneo šalu. Čuli smo da se neke bivše Danijelove devojke zezaju na njegov račun što je sa Miljanom. Ona jeste da je duhovita, ali sa njom se nikada ne zna. Nju majka i tata ne mogu da kontrolišu, da je urazume, a ne Danijel. Njemu su uvek smetale devojke koje puše i koje imaju višak kilograma, a sada je sa Miljanom. Ma to je verovatno neka šala, niko mu ne veruje. Kupi sigurno poene" kaže još jedan Danijelov drug, koji dodaje da je njegova majka često pod lekovima.

foto: Printscreen/Pink

"Žena je od stresa počela da pije lekove za smirenje. Ne može to da gleda. Ni brat nije oduševljen što je sa Miljanom, pa uglavnom pokušava majku da uteši, ali mu nikako ne polazi za rukom", naglašava Danijelov drug.

Bonus video:

