MILJANA PREKLINJE ZOLU DA SE POMIRE, DANIJEL IH VIDEO! Kulićeva se slomila pred bivšim, pa mu zapretila da će NAPUSTITI rijaliti!

Miljana Kulić pozvala je Lazara Čolića Zolu do trema, gde je nastavila da ga obasipa nagradama, a zatim molila za razgovor i pomirenje.

- Meni je drago da si dobila nagradu, kao da sam ja. Nemoj samo da pričamo o stvarima o kojima smo rekli da nećemo da pričamo - rekao je Zola.

- Molim te, zašto? Nije mi dobro, zašto si takav... Molim te - govorila je kroz suze Miljana.

- Takav sam, ne znam zašto potenciraš da pričamo o tome - dodao je Zola.

Pojavio se Danijel Višić, kome je Miljana dala deo nagrade, a zatim poslala u Belu kuću, kako bi nastavila razgovor sa Zolom.

- Uzmi ovo, nema šta da me čekaš. Neću sigurno da spavam cele noći - rekla je Miljana Danijelu.

- Što si takav? - nastavila je Kulićeva sa Zolom.

- Ne mogu tako da pričam, samo mi unosiš negativnu energiju, nemoj da pričamo o tim stvarima - nastavio je Zola.

- Hoćeš kući da idem? - pitala je Miljana.

- Nemoj, najbolje funkcionišem sam. To je to, neću sebi da dajem nikakvo opterećenje ovde, razumi me. Ti si se večeras borila protiv dvoje mnogo jakih igrača, jesi svesna toga. Vide se stvari neke - pričao je Čolić.

- Mene ništa ne interesuje, ja plačem zbog tebe. Što si takav? - govorila je Kulićeva.

- Ne vidim perspektivu što se tiče našeg odnosa. Promenimo temu, da bismo mogli normalno da se družimo. Stvarno ne znam šta da radim sa tobom - rekao je on.

