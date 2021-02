HTEO JE DECU I DA MI KREIRA ŽIVOT! Rialda otkrila sve detalje PROPALOG BRAKA, Karahasanovićeva otvorila dušu kao nikada!

Lazar Čolić Zola bio je zainteresovan za život Rialde Karahasanović, te ju je zapitkivao o njenom bivšem suprugu, i njenom životu napolju. Ona je bila raspoložena za priču, te mu je opisala kakav je njen brak bio.

- On je imao neke svoje aptetite, imao je drugi život, stil neki, hteo decu, i samo svađe. Ja odem, odselim se, pa se vratim, i na kraju skontam da smo živeli kao cimeri na kraju - rekla je Rialda.

- Šta te je nateralo? - pitao je Čolić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam se zabavljala sa njim, on me zaprosio, a ja budala, htela sve da probam. Ja sam svesno znala da to nije ono za ceo život, ali rekaoh ajde. Meni je više to što sam ja samostalna, pa moji razvedeni, svako je našao svoj život, u pubertetu sam bila problematična, a on je bio stabilan, i mogao je neke stvari da olakša, a onda sam skontala da neću da mi neko kreira život - dodala je Rialda.

- Pa da, htela si da sama stekneš - nastavio je Zola.

- Normalno, i nisam se pokajala, Bilo je teško, ali nisam, ja kada zaradim svoje, i kada napravim nešto, pa bilo to najmanje, meni je to kao kuća. Više mi znači to, nego da neko dođe da mi pokloni nešto. Ja nisam pametna, ovo je teže, ali mene ove stvari rade u životu. Veća mi je satisfakcija - dodala je Rialda.

- Što je slatko kad se čovek napati, pa dobije - dodao je Zola.

Kurir.rs/I.B.

