NAJVIŠE VOLIM ZOLU, ALI MI JE ŽIVOT UPROPASTIO: Miljana Kulić nije prebolela BIVŠEG! Priznala šta joj je radio za stolom!

Miljana Kulić govorila je o odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom i Danijelom Višićem.

Rijaliti učesnica ispričala je zbog čega je Zolu zvala u svoj apartman.

foto: Printscreen

"S obzirom da mi Željko nedostaje, i sve ovo što se dešava sa majkom, zamolila sam Zolu da mi pravi društvo. Nisam ga zvala ne znam ni ja zbog čega. Ušao je bez problema, večerao, legao da spava i došla je reporterka da kaže da ne može da bude tu. Posle toga sam mu rekla da ću preći u kuću, da mi je još gore. Sama sam, svašta mi prolazi kroz glavu. Htela sam da ga držim za ruku, zagrlim...", pričala je Miljana, pa dodala:

foto: Printscreen

"Najviše ga volim od svih ljudi ovde. Rekao mi je do 13. i ja sam počela da plačem. On meni kaže da će se pomiriti sa mnom iz sažaljenja da ne bih pobegla odavde. Nalazila sam izgovore, a on me non-stop stiskao za ruku da ne govorim ništa za Crnim stolom. Rekla sam mu da nema potrebe da me sažaljeva i brani od Danijela, kada je on taj koji mi je život upropastio. On mene da voli znaš kada bi dozvolio da budem sa Danijelom."

foto: Printscreen

