MISICA BI IZ KOŽE DA IZAĐE ZBOG KARIĆA! IZLETELA NAPOLJE I LIJE SUZE: Mina pokrenula lavinu, a Jovana ne može da se OPERE! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević posvađala se sa dečkom Stefanom Karićem, pa je izletela napolje.

Misicu je pokušao da uteši Janjuš, a ona mu je otkrila da joj je Mina Vrbaški prenela neke informacije kada se vratila u rijaliti.

"Dobro mi nešto nije. Mina je došla, rekla mi neke gluposti, a on me pitao jesam li mu sve rekla. Ja vrtim film i kažem da jesam, a on mi kaže da lažem. Ja sam mu rekla kasnije i za tu informaciju, ali mene to ne zanima, jer neću da verujem ni u šta. Sada će ispasti da ja lažem", govorila je Jovana kroz suze.

"Polako, neću da se mešam u vaš odnos, nemoj više da plačeš, polako, pričajte", tešio je Marko Janjušević Janjuš misicu.

"Ma ništa me ne zanima, ni za dečka, ni za Anđela. Izašla bih iz svoje kože i preko ograde", pričala je Ljubisavljevićeva.

