MISICA JECA NA SAV GLAS ZBOG KARIĆA! Jovana otkrila da je razlog njihovog RASKIDA njen bivši i Anđelo Ranković! VIDEO

Usledila je nova žučna rasprava Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića, a razlog je bila informacija od strane Mine Vrbaški. Naime, on joj je ljubomorisao zbog Anđela Rankovića, ali i bivšeg dečka, Luke.

- Nosi se, slagala si me. Meni je to laž! Govorila si mi da tu ničega nije bilo, lagala si me - odbrusio joj je Stefan.

- Jedva čekam te klipove! - poručila je Jovana, pa otrčala u sobu i jecala na sav glas.

- Mina mu je rekla za klipove u kojima mi Anđelo leži u krevetu, a i kako me Luka još prati na Instagramu. Ja se nikada ne bih vratila na staro, svakako bih raskinula - plakala je Jovana i pričala Maji Marković, kao i Mini.

