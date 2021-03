JOVANA JECALA NA MIĆINOM RAMENU, PA DOBILA ŠAMAR REALNOSTI: U vezi ste 20 dana, ne drami! Ne želi da čuje za raskid sa Stefanom!

Jovana Ljubisavljević ne prestaje da drami zbog haosa sa Stefanom Karićem, pa se jadala Lepom Mići i kroz plač mu objašnjavala situaciju:

- Ne mogu, Mićo, ja sam iskrena, ne gledam nikog. Ne mogu da podnesem da me neko naziva lažovom. Ne mogu ni da jedem, ni da dišem, ne mogu ja uvek da se borim i kidam. Nisam lažov, nisam mu ništa namerno prećutala - plakala je Jovana.

- Praviš dramu od svega. Kao da ste u vezi ne znam koliko, vi ste u vezi 20 dana! Što si sa njim, ako ne možeš i ako te opterećuje? - pitao ju je Mića.

Inače, Stefan joj je ljubomorisao zbog Anđela Rankovića, ali i bivšeg dečka, Luke.

- Nosi se, slagala si me. Meni je to laž! Govorila si mi da tu ničega nije bilo, lagala si me - odbrusio joj je Stefan.

- Jedva čekam te klipove! - poručila je Jovana, pa otrčala u sobu i jecala na sav glas.

- Mina mu je rekla za klipove u kojima mi Anđelo leži u krevetu, a i kako me Luka još prati na Instagramu. Ja se nikada ne bih vratila na staro, svakako bih raskinula - plakala je Jovana i pričala Maji Marković, kao i Mini.

