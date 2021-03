KARIĆ SE HVALIO KAKO JE JAK MUŠKARAC, A RIALDA MU ZAPUŠILA USTA PRED MILIONIMA: Muškarci smatraju da smo njihovo VLASNIŠTVO! VIDEO

Debata o ravnopravnosti je odmah na početku prešla u raspravu, koje je nastala između Paule Hublin i Stefana Karića, pa se nadovezala i Rialda Karahasanović.

"Kod mene se zna ko je muškarac a ko žena. Jovana uopšte nije jača u vezi", rekao je Karić.

"To je jako pohvalno što imaš jaku ženu uz sebe, da te digne kad si slab. Ne uvek, jer su one slabi pol, ali ona u mnogim situacijama treba zaštiti svog muškarca", rekla je Paula.

"Došlo je takvo vreme da devojka bude sa nekim drugim naočigled svog muškarca", dodao je Stefan.

"Krenuću iz svog ličnog primera, ja sam žena koja gradi karijeru, i da imam to svoje, ali sa partnerom želim da kreiram i nešto naše. Ali oni to zloupotrebljavaju, jer oni smatraju da stiču pravo nad tobom i svojim vlasništvom. Volim da se pravim da prepustim nekad stvari njemu, jer muškarac treba da bude to. Žene su i dan danas nemaju poštovanje prema samim sebima i samim tim dajemo dozvolu da nas tretiraju svakako. Ne radi se o dominaciji, ja ne želim da budem muškarac i žena u vezi. Ja sam se udala jako mlada, htela sam da izvučem komparaciju", rekla je Rialda.

