NAMAZANI SU, LJUBOMORNI I SUJETNI! MILJANA KULIĆ OČITALA LEKCIJU CIMERIMA: Danijel se zaigrao sa mojom DOBROTOM! (VIDEO)

Rijaliti učesnici obavili su porodični sastanak i govorili o međuljudskim odnosima.

Prva je bila Miljana Kulić, koja je odmah iznela svoj stav.

"Stojimo Paula, Danijel i ja i zamolila sam da glasaju, svi osim Kristijana, Tomovića, Zole, Dragane, Karića i Đedovića, svi su vikali Paula i Fran. Ja ništa nisam vežbala, ni planirala. Kristijan i ja smo bili najveći neprijatelji, stalno se svađali, a da nije bilo Danijela, ne bismo pobedili. A mojih glasača je 60 posto, a njegovih je 40 posto. Posle nastupa, bilo mi je loše, ili će još više da me napadaju, ili će da mi se šlihtaju. Primetila sam da ne mogu da me gledaju, prevrću očima. Ja se naravno dičim pobedom, presrećna sam. Ja sam mala beba za ove ljude, oni su rijaliti igrači. Bar smo prethodne sezone bili iskreni. Namazani su, ćute, a najljubomorniji, sujetni, na silu navijaju. Rialda i Kenan kad su se pojavili, to kao da je cela arena tu. Znaš kako je scena iz striptiz bara, meni je na to ličio nastup. Ona je lepa, pokazala je igračko i pevačko umeće, ali nije najbolji", govorila je Miljana.

foto: Printscreen

"Danijel je lepo rekao, da je sa mnom hteo da preboli Ivanu, on se klasično izigrao sa mojom dobrotom. Zvala sam ga i rekla sam mu da još uvek volim Zolu, da sam iz osvete ušla u rehab kako bi, pošto on nije hteo, video da može ako hoće. Razočarao me je prvi put kada je ležao sa Sanjom, onda smo na klipu videli sve što je pričao. Sve je lagao. Nisam htela da ga zavlačim. Ja sam Danijelu rekla, ne u rehabu, nego ispred apartmana sam ga pozvala, da još uvek volim Zolu, ali da želim da ga prebolim", pričala je Miljana.

"Konstantno si sa mnom bila, pa onda odeš kod Zole, slagala si me. Plakala si zbog njega, a ne zbog onog kako si mi rekla, da je bio napad panike. Molila si ga da se pomirite do devet ujutru. Kad on nije hteo da ima ništa, onda je došla kod mene, molila me, plakala", pričao je Danijel.

foto: Printscreen

"Ona niije ni jednog jedinog momenta tražila od mene da se pomirimo. Sve je pohvale imala za tebe, pa si je razočarao. Zvuči mi kao da želiš da opravdaš to što si napravio problem. Bila je iskrena, a ti si kao muškarac trebao da osetiš da ona mene još voli, ali da s tobom želi ipak nešto. Rekli ste da imaš pik na mene. Žali se na tebe, da provlačiš mene u nekim razgovorima. Ja bih tebi rekao iskreno", rekao je Zola.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir