KORISTIŠ KIJINOG OCA POKOJNIKA ZA SVOJE GLUPOSTI: Ša se sukobio s Nadicom pokušavajući da opravda svoj odnos sa Tarom Simov! VIDEO

Nenad Aleksić Ša pokušao je da opravda svoj odnos sa Tarom Simov, i usput se sukobio sa mnogim cimerima koji imaju različito mišljenje od njegovog.

- Moliću za malo pažnje, ljudi imaju pravo da se grupišu, žao mi je što nemate svoje živote. Prvo treba da pogledate u svoje dvorište. Pričajte štagod. Odakle vama te informacije? To što je Kristijan rekao "bivša žena", meni papir za razvod braka nije stigao. Kako možete da imate infomarcije koje ja nemam? Ja bih zamolio da dobijem te infomacije - ustao je Ša.

- Ti si sinoć rekao da si sve izgubio - dodao je Lepi Mića.

- To je moj strah - nastavio je reper.

- Meni si u svađi rekao da su te se tvoji odrekli! - istakao je Tomović.

- Ako te osobe imaju tačne informacije, želim i ja da imam tačnu - rekao je Ša.

- Ali to ne mora da se desi, nisu dužni da ti to kažu - složili su se Janjuš i Sandra Rešić.

- Ako ništa nisi uradio, i znaš da si čist, boli te k za informaciju - istakao je Lepi Mića.

- Ja imam pravo da pitam. Car je rekao da postoji klip da se ljubim sa Tarom. To ne postoji, jer se ja nisam ljubio sa Tarom. Ja se ne ljubim sa Tarom - nastavio je reper.

- Ja sam Caru rekao tu infomarciju - poručio je Vladimir.

- Evo, ja ću da ti kažem ko je rekao. Mogao je da kaže samo onaj ko je radio. Poenta je da li hoćeš da saznaš ili nećeš da saznaš! Neko kaže da si ljubio, na ovo se ne ćuti, na ovo se j*be majka i tata u kompletu! Ovo nije niko rekao sem aktera, akteri su učesnici i prijatelji - poručio je Mića.

- Da je naše druženje nenormalno, to je jeste i tako deluje. Da peckamo, bockamo jedno drugo, peckamo, razlog je bezveze. Spdnja totalna - istakao je Ša.

- A da li se sećaš šta si rekao na vratima? Rekao si da te je upropastila klinka, da ti ovo radi... Meni je Tara prišla na žurki i rekla da je pobegao jer je obukla u šorts. Ša se povukao u garderober, ja sam zatvorio vrata, nikad nisam čuo tako jezive zvuke - poručio je Stefan Karić, a drugi zadrugari su istakli i da je plakao.

- Ja ni u jednom trenutku nisam rekao da sam zbog Tare pobegao. Da, plakao sam u garderoberu. Tara i ja kad se posvađamo, iznap*avamo se, takve su naše svađe. To zna i Marko Đedović, on mi je prijatelj i bio je tu u svakoj situaciji. Da, i Fran i Sandra. Da i Tara mi je prijatelj. Ja pričam kako jeste. Svašta mI kaže, stvari koje me zabole, surove... Odvratne i besmislene svađe su nam. Ne možemo da stanemo, iako se dogovorimo, prgavi ste. Da, vi imate pravo da pitate, ja mogu da odgovorim - govorio je Ša.

- Ne stavljamo ti mi teret, nego Tara. Ona je rekla da si pobegao zbog šortsa, da je zabranila da se družiš sa Sanjom. Naše reči nemaju težinu - smatrao je Tomović.

- Da i ja joj to zamerim. Evo, mi korigujemo neke stvari u prijateljstvu - poručio je reper.

Nadica ga je ponovo pecnula, a on je nastavio da joj pominje bivšeg partnera.

- Ćuti, idi sa oženjenim! Idi pričaj kako si bila sa oženjenim, a mene zovite kada ona završi - istakao je Ša.

- Ti koristiš Kijinog oca pokojnika, za svoje gluposti. Ja ću ti kupiti tobogan da se spustiš. Bezobrazan si, i da bežao si zbog nje. Mom detetu se porodica Kockar radovala, tvojimd elima ne - poručila je Nadica.

- Svako će svoje grehe da okaje. Razlog mog odlaska preko nema veze sa Tarom. Ti si napravila dete sa oženjenim! Svako je odgovoran za svoje postupke, baba s*ro, tako sam i ja. Ti si digla noge oženjenom čoveku! - uzvratio je reper, pa nastavio:

- Moje bežanje preko "tobogana" nema veze sa Tarom, nego jer ja ne mogu da podnesem što svi imaju informaciju, a nemam. Mene tišti, očekivao sam i poziv. Tarina i moja svađa uvek bude samo višnjica na šlagu, pec i to je to. A vaše pravo je da mislite da bežim zbog nje - istakao je Ša.

- Ti misliš da tvoja žena misli da je vaš odnos prijateljski? Da bi ovo tolerisala? - pitao ga je Kristijan.

- Ja poznajem svoju ženu, rečeno je da se ne oglašava. To je bio dogovor i verujem da se ne oglašava. A dogovor je i taj ko god da uđe u rijaliti, prijatelj ili neprijatelj, da nešto iznese, da ja to ne iznesem! - odgovorio je reper.

