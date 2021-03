OVAKO JE BILO I SA LUNOM I SLOBOM, ONI SU BRZO PRIZNALI! Đedović i Matora opleli po Tari i Ša, Simova ne može da dođe sebi! VIDEO

Marko Đedović i Jovana Tomić Matora, njegova omiljena osoba ove nedelje, povukli su se u hotel nakon "Amnezije", gde su porazgovarali o Tari Simov i Nenadu Aleksiću Ša. Tara je za to vreme tugovala sama u dvorištu.

- Sinoć je nabio glavu u stvari i plakao iz glasa. Kukao i jaukao. Klekao dole - rekao je Đedović.

- To mi je i Nadica rekla - dodala je Matora.

- Razlude me. Ja sam za njim išao. Pa je iz garderobera krenuo, ja sam krenuo za njim. Posle Tomovića, samo mi fali još neko da me trgne. Tomović me je zagrlio i zajedno sa mnom legao, držao me je, ali me je i to malo cimnulo - govorio je Đedović.

- A je l Tara stvarno to pričala po kući? - pitala je ona.

- Mina je rekla da je to videla klip. Ona hoće status, ali to ne ide tako. Je l ovako bilo sa Slobom i Lunom? - istakao je Đedović.

- Isto je bilo svašta. To je bilo haos tada. Oni su brzo priznali. I Luna je htela status, ali je Sloba brzo posustao. Možda mesec i po dana. Onda je posle ušla Kristina. Ja sam se najviše k*rčeva napušila od Slobe, skače, besni... - otkrila je Matora.

- Isto ko i Ša - zaključio je on.

