SLAO JE MOJE NAGE SLIKE I NUDIO ME JE DRUGIM MUŠKARCIMA, NAPRAVIO MI JE PAKAO! Bivša učesnica rijalitija prolazi kroz AGONIJU!

Bivša učesnica "Parova", Jovana Novakov poznatija kao Šmizla prolazi kroz pakao.

Naime, ona je pre par dana raskinua veridbu sa sada već bivšim dečkom Urošem sa kojim je kupila kuću i planirala zajednički život.

Jovana je nekoliko puta isticala da je kum trebao da im bude Nenad Marinković Gastoz. Međutim sve se raspalo kada je njen bivši verenik navodno počeo da šalje njene nage fotografije i, kako tvrdi, nudi je drugim momcima.

- Kada sam izašla iz rijalitija, nisam imala pojma šta se dešava. Otišla sam u selo da se iskuliram malo od svega i tamo su krenuli da mi stižu skrinšotovi od muškaraca, gde je slao moje nage fotografije, koje je samo on imao i gde je nudio intimu sa mnom i tim momcima - počela je svoju priču Šmizla, pa dodala:

- Nisam verovala u to, ali iz dana u dan mi je sve više ljudi slalo, neki i sa ucenama da pošaljem još svojih slika, da ne bi pustili u javnost. Tu sam već počela da preživljavam pakao i da verujem u to. Tad sam ga ostavila, njegov odgovor za to i da je cimao moje drugove i drugarice je bio jesam i šta ćes mi?! Kao što je poznato, kupili smo kuću zajedno, on je naravno kao i svaki "gospodin" digao ruke od svega i dugova i kredita... - pričala je Jovana.

- Na sve to je i pozajmljivao pare od mojih prijatelja. Sve to dok sam ja bila u rijalitiju. Nijedan račun ni za šta nije platio, zadužio se na sve strane i rekao da ga to ne zanima, iako sam u ugovoru imala da on na mesečnom nivou uzima deo mog honorara iz Parova... Nikom nije jasno gde je potrošio tolike pare. Napravio mi je pakao i sad se naravno uz moju porodicu, koja je uz mene i mojih jako malo prijatelja, čupam iz loših stvari koje je ostavio. Dobila sam tahikardiju... Psihički je urnisao i mene i moju porodicu! - zaključila je ona.

Kurir.rs/I.B/Srbija Danas

