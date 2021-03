OSTAVIĆU ŽENI SALON I STAN! TARA SE RASPLAKALA, ŠA PROGOVORIO O RAZVODU: Ostavila me kad mi je LOŠE, uvek sam NAJGORI! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša ne može da dođe sebi nakon informacije da mu je supruga poručila kako više nema ženu zbog afere sa Tarom Simov.

Sve vreme, tokom emisije, Nenad je pričao baš na tu temu:

"Dobro, kad izađeš, već ćete pričati", rekla mu je Matora.

"Ma, o čemu da pričamo? Hoće da se razvede, ovako poručuje. Ali ću joj ostaviti stan, salon, ja nisam go*no", rekao je Ša.

"Biće ti mnogo lakše ako sebi priznaš šta osećaš", glasio je komentar gledalaca.

"Šta sebi da olakšam, ako nisam zaljubljen? Nisam zaljubljen! Dok meni Ivana to ne kaže, ja sam oženjen! Imam ženu, da uđe žena, bio bih sa njom! Ja se sa Tarom družim u rijalitiju", tvrdio je Ša.

"Onda budi sam, ispoštuj ženu! Nije žena mislila da ti Tara leži pored nogu, očigledno je on bio na nekom testu", ubacila se Mina.

"Evo, pitanje za Taru: Zašto ne baciš šortseve koji smetaju Ša?", glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

"Ne, ne smetaju mu šortsevi, rekao mi je da su vulgarni i degutantni, ima da šetam gola ako želim", slagala je Tara, pa se izvadila.

"Danas smo komentarisali nešto, ja sam je pitao zašto je ljudima pričala da je to problem. Bio sam s*eban, ona mi je govorila da to ne može da trpi, pa mi je rekla "Volim kad si poslušan", meni to niko ne može da kaže", ubacio se Ša, a Tara je završila u suzama.

"Ne mogu ovo, majke mi, sada sam ja za sve kriva, terorišeš mi mozak, teraj se u ku*ac!", plakala je Tara.

Nenad Aleksić Ša nije prestajao da se žali zadrugarima zbog odluke o razvodu, koju je navodno donela njegova supruga.

"Šta sad da radim? Ne treba mi to pomirenje, kad izađem, a ovde me je ostavila kad sam u ku*cu! Uvek sam ja najgori", žalio se Ša.

foto: Printscreen

"Dobro, polako. Više ni ne govoriš da je voliš, možda je i to", rekao mu je Bora.

"Ne mogu, znaš da ne smemo da pozdravljamo. Ali "Najveća ljubav za Fontanu" je naša šifra. I da uradim nešto... posle sedam godina, ovako... Ako je tako, ja je ne poznajem. I ja bih bio ljut, okej, ali ne bih je ostavio nikada, ne bih se razveo nikada", objašnjavao je Ša.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir