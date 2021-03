ZOLA ME LJUBI I MALO VIŠE HVATA ISPOD POKRIVAČA: Miljana potištena oplela po bivšem dečku, a Kristijan joj dao BRUTALAN savet!

Miljana Kulić je nakon buđenja došla u pab da se požali Kristijanu Goluboviću i Mišelu Gvozdenoviću na Lazara Čolića Zolu.

Njih dvojica pitali su Miljanu šta ima novo, a ona je priznala da je Mišela sanjala.

"To nije dobro. Šta si sanjala?", pitao je pevač.

foto: Printscreen

Čekaj da se setim... Kristijane, kad ti budem ispričala nešto, nećeš verovati. Ispod pokrivača se Zola ljubio sa mnom, ja otkrijem prekrivač i hoću da ga poljubim, on kaže: "Nismo u vezi, nemoj da se ponižavaš". Ljubi me, hvata me ispod pokrivača... Ljubi me ispod pokrivača i hvata malo više", otkrila je Miljana.

"Izviđač?", pitao je Kristijan.

foto: Printscreen

Nemoj da me sprdaš, loše mi je. Kaže mi: "U pravu je Danijel kad kaže da si ga hvatala za k, što ne legneš normalno da me zagrliš?". A ja ne pričam sa njim, jer sam se zaklela svesno. Znači ispod pokrivača me ljubi i grli, a ovamo kad hoću da ga poljubim namerno, on viče da nismo u vezi. Pa ja nisam k*rva da me ljubi ispod pokrivača", govorila je Kulićeva.

"Ponižavaš se, rekla si da nećeš da budeš sa njim", dodao je Golubović.

"Nije mi dobro, nikad se nisam ovako osećala", istakla je Kulićeva.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir