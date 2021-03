GDE JE ONO IKO VOLIM TE? Cimeri se NIKAD ŽEŠĆE obrušili na ŠA zbog žene, Nadica ga dokrajčila: Ni KANALIZACIJA ne može da te OPERE

Vladimir Tomović dobio je priliku da odgovori na pitanje gledaoca, a u sve su uključeni Tara Simov i Nenad Aleksić Ša.

- Zašto opet teraš Ša da beži ako mu je žena preko Mine poručila da ne beži? - glasilo je pitanje.

- Dabogda se meni desilo to ako želim. Da mi je krvi neprijatelj, ja mu to ne bih poželeo. Rekao sam da ima dva puta, put ka Ivani, i put ka Tari. Put ka Ivani je 4 meseca distance od Tare, ako postoji mogućnost! Postoje žene koje bi oprostile mnogo gore stvari od ovoga, a ovo je najgora prevara. Da li je došlo do čina poljupca, se*sa, ali eto, insinuira se da je to istina. Mi ovo vidimo od prvog dana ljudi. Toma Panić mi je bol na srcu, znam kako je kada zatvoriš vrata du*etom! Srce me boli, neka se meni desi što ja njemu želi. Neka ustane i bude muškarac i kaže da je*e gov*a šest meseci - rekao je Vladimir.

- Ne mislim da je*em go*na! - vikao je Ša.

- Ša, sad je rekla da ste se češkali rukama, da li će to tvoja žena da toleriše? - pitao je Kristijan.

- A šta, ti se nikada nisi češkao? - pitao je Ša.

- Vi se 24 sata češkate ljudi! - vikao je Golubović.

- Žao mi je, to je najgora opcija koja postoji! Najmanji je problem to što ćeš ti preskokom odavde da snosiš sankcije. Ispašćeš pi*da koja ne sme da se suoči sa situacijom - dodao je Vladimir.

- Ako meni neko kaže, i odluči da želi da ode, i da neće da me vidi, ja nikoga ne molim, ja ni za kim ne trčim, jer ja mislim da nisam pogrešio - dodao je Ša.

- A gde je ono "Iko volim te?" - pitao je Vladimir.

- Ni kanalizacija ne može da te opere! - vikala je Nadica.

- Ne sme da se pozdravlja, neću da budem kažnjen - praavdao se Ša.

Kurir.rs/S.M.

