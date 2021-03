MILJANA LIJE GORKE SUZE, OSTALA BEZ OBA MOMKA! Kulićevu izvređali bivši, ostala sama da plače: Totalno sam EMOTIVNO SKRHANA! VIDEO

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola odgovarali su na pitanja gledalaca, da bi na kraju razgovora Miljana završila sama u suzama.

- Kako se osećaš što te je Danijel zloupotrebio? - glasilo je pitanje.

- Ja sam totalno emotivno skrhana. Zbog svega sam takva, emocije su mi skroz... Ja idem sutra kod psihijatra, i kada me bude posavetovala, nadam se da ću da se oporavim. Ne znam kako se osećam, samo sam trebala da budem svesna gde sam ušla. Trebala sam da pročitam odmah neke stvari, a ne da tražim utehu u drugima, i da peti dan doživim ono što sam doživela. Nakon toga, tražila sam opravdanja za njega, mislila sam nije takav. Danas je izabrao Anu za osmi mart... Ne verujem u ljubav više, osećam se kao go*no. Poigrao se, a on se meni svideo, pričao je jedno za stolom, ja se taman obradovala da se neko normalan pojavio, a kad je Ivana otišla, rekao je da je Ivanu preboleo sa mnom, i da mu se nikada nisam ni dopadala. Rekao mi je da napadam ljude, pa mu ja objašnjavam, zašto i šta... Pa onda kako menjam raspoloženja, a sa njim sam bila nasmejana i vesela. Sve mi se skupilo - rekla je Miljana.

- Kakvu emociju imaš sada? - dodao je voditelj.

- Ja nju nisam zlouotrebio, jer je onda i ona mene iskoristila da Zolu pravi ljubomornim - ubacio se Danijel.

- Ja sa njim neću da pričam, zaklela sam se - dodala je Miljana.

- Ja sam tebi obećao da neću da pričam sa Sanjom, i tri dana nismo pričali. To sam ja! Ona je meni rekla da joj se samo sviđam fizički, i da voli Zolu, a da je sa mnom, da bi pravili šou - nastavljao je Višić.

- Ja nikada nisam pravila šou sa njim, i prala sam, i kuvala - dodala je Miljana.

- I meni je prihijatar prekopotreban! - ubacio se Višić.

- Zašto uporno ponavljaš Miljani kako nećete ovde, i daješ joj lažnu nadu? - glasilo je pitanje za Zolu.

- Ovde nećemo 100%, a napolju 99% i skapiraće šta hoću da kažem i to sam joj rekao i sinoć, i mora da se pomiri sa tim! Meni je ovaj mesec najkritičniji, prošle godine sam posustao, ali ove neću i ne želim da radim sa njom sparinge , a jutros sam je zateko u radionici kako mi buklja po stvarima - rekao je Zola.

- Imali smo jutros s*ksualne odnose, a nakon toga smo se ljubili i posle me je odgurnuo od sebe! Osetila sam se kjao kur*etina i dro*etina, jer nije hteo da me ljubi kako niko ne bi video - rekla je Miljana.

- Ona sad kao ne priča sa njim, a imaju s*ks ovo nema ni u serijama - dobacio je Danijel.

Tokom kratke pauze za reklame, Miljana Kulić je izašla napolje kako bi odmorila za nastavak emisije, a Lazar Čolić je iskoristio priliku te joj prišao kako bi joj rekao šta ima.

- Ako hoćeš normalan odnos, ja sam za to, ali ljubavan odnos ne, to je to, to je poenta priče. Ti mene hoćeš da ukanališ za stolom, kao da smo imali odnose. Rekao sam da ima 99% da nešto napolju imamo, a sada i taj jedan posto nestaje. Ja sam prošao torture ovde, ja se ne plašim - rekao je Čolić, a Kulićeva je briznula u plač.

Kurir.rs/S.M.

