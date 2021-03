PROCURILI NOVI DETALJI RAZGOVORA MINE I IVANE ALEKSIĆ! Ša skočio na Vrbaški, zapretio i TUŽBOM: Ti si propalica bez žute banke!

Mina Vrbaški je ustala za crnim stolom pa iznela nove dtalje razgovora sa reperovom suprugom Ivanom Aleksić.

- Mina, šta ti je u prepisci napisala tačno žena od Ša? - glasilo je pitanje.

- Napisala je prvo vezano za garderobu, da će mu ona kupiti, da se njegovi roditelji ne bi trošili. Ona je to meni napisala. Napisala je da nema potrebe on da beži odavde zbog nje, jer ona je svesna i vidi sve što smo i mi ostali, i da ne pravi budalu od sebe jer se stalno pentra gore dole. Ima dosta glasovnih poruka, a napisala je i da slobodno na kraju sve ovo mogu da mu kažem, mislim na sve što mi je rekla, i da je sve videla kroz klipove, kako on govori da mu Tara fali, kako imaju signale, kako on dozvoljava da mu uđe u krevet, za nju su te stvari nenormalne. I rekla je da ne želi da se oglašava, da ne širim tu poruku, preselo joj je sve - počela je Mina.

- Ja ne radim ništa! - vikao je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ša, ti nisi svestan šta radiš, Kristijan je imao haos zbog Aleks, a šta bi ova trebala da radi? Ta bleja, i to, i da malo pogledaš te klipove i da vidiš kako izgledaš, sve bi ti bilo jasno! Ti si za gaženje, i svi imamo pravo da ti govorimo šta želimo! - dodala je Mina.

- Ne znam kakve šifre pominješ, ti si jedna propalica bez žute banke! Nemaš kučeta i mačeta - dodao je Ša potom.

- On je isto pričao kako je imao nešto sa mnom u hotelu, on je nešto krenuo, pa ga je Tara napala za mene, gledala sam taj klip - rekla je Mina.

foto: Printscreen/Zadruga

- Rekao je samo da si želela da imaš nešto sa njim - pravdala ga je Tara.

- Mene ovo što ova devojčica priča ne zanima. Ja samo želim da se Ivana oglasi i da kaže šta ima - dodao je Ša.

- Tebe je ona ostavila, u njenom životu si "ćao"! Boli te istina, da si je slušao, sklonio bi se od Tare još 13. januara, a to vaćarenje ispod jorgana i sve, ma gledaćete klipove. Tvoja noga Tara preko njegove? Je l' to normalno? - pitala je Mina.

- Je l' normalno da se ti jeb*š za pare? - peckao je Ša.

- Žena će ti isto ovo reći! Nadam se da je mama izbacila tu poruku koju je Ivana slala, a neka snimi i glasovne - rekla je Mina.

- Tužiću za svaku prepisku koja se mene tiče - objašnjavao je Ša.

- Odakle potreba njegove žene, da se ona tebi izvinjava? - pitao je voditelj Minu.

- Ona se čula i sa Šebezom, i isto je rekla sve što i meni. Za neke stvari da. Ona je zvala moju mamu, izvinjavala se za one stvari koje si mi rekao. Ona je ostala sa njom u kontaktu kada sam izašla, izjavila mi je saučešće, i rekla sam da mi je žao, jer sam je pominjala kod Darka. Ona mi je rekla da se apsolutno slaže sa svima koji su govorili ove stvari. Ona vidi više nego što mi vidimo. Pitala se gde je nestala sva ta ljubav koju si imao prema njoj - počela je Mina.

- Ja želim da se ona oglasi i to je to! - dodao je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona je rekla da je sve videla, da joj je haos u glavi! Ona je sa mnom samo nastavila priču, i napisala je da smem sve da mu kažem, i da stvari kada budu stigle, da se ne nada da ga čeka - nastavljala je Mina.

- Nemoj da mi šalješ, ne treba mi ništa, neću da ih bacam i ostalo - objasnio je Ša potom.

- Ima još nekih stvari, ali ne mogu da se setim, i još jednom kažem da mama šalje sve! - dodala je Mina.

- Kakva god da jee istina, neću da bežim, tu sam! Ali ne mogu da izdržim, voleo bih da mogu da odem i da čujem šta je, i da se vrati - nastavljao je Ša, pa nastavio:

- Mi smo imali dogovor, o svemu smo pričali, a ona kada kaže, to je to! Pretrčaću, gde god da je, naći ću je! - dodao je Aleksić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Moje mišljenje je da te čekaju zatvorena vrata! - ubacio se Vladimir.

- Žena više neće da ti daje prostora, razumi! - vikala je Mina.

- Sanjala je baba Vidosava da te ostavila - ubacila se Nadica.

- Meni niko ne postavja ultimatum, ja sam ovde do kraja! Dogovorili smo se jedno, a ona sada radi drugo, neću moliti! - dodao je Aleksić.

- Nije ti zaboravila ni Zadrugu 2! - nastila je Mina.

Kurir.rs/M.M.

