PONOVO NA METI OSUDA! Milica Kemez proglašena LAŽOVOM I SUJETNIM PRIJATELJEM: Tomović jedini imao reči PODRŠKE za nju! (VIDEO)

Milica Kemez je i ovog puta naišla na osude zadrugara, a samo ju je Tomović podržao.

- Zašto si ostavio da biraš poslednje, a nisi ni želeo odabrati Milicu? - glasilo je pitanje.

- Ja nisam hteo da biram, čekao sam da biram da li je obavezno da se bira, i hteo sam da stavim tačku na sve, da se to iskristališe do kraja. Razmišljao sam da izaberem Matoru, ali eto uzeo je Anđelo, i na kraju sam hteo nju, ali je Milica rekla da ne želi, i onda sam ipak uzeo Matoru. Nemam srca više da organizujem te stvari. Nije mi žao što me odbila, ona je videla da ja to ne želim. Neću da budem kao Zola, da ja sada dajem neku lažnu nadu - dodao je Bora.

foto: Printscreen/Zadruga

- Milice, je l' ti bilo jasno da te nije želeo? - glasilo je naredno pitanje.

- Da, shvatila sam da nije želeo da me izabere - objasnila je Kemezova.

- Pa ona ima drugare, što je oni nisu birali? - dodao je Bora.

- Milice, kakva si ti drugarica Pauli, a čudiš se jer ima podršku napolju i uvek uzme neku nagradu? Zašto se družiš sa njom, a rekla si da je veliki folirant? - glasilo je naredno pitanje gledalaca.

- Nisam to rekla, ako sam rekla, neka kažu ljudi, ne sećam se da sam se čudila - rekla je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Biće klipovi, pričali smo, ali se ne sećam. Ja sam njoj objašnjavao za te neke situacije, da li nas narod razume, u tom kontekstu - dodao je Tomović.

- Ja sam samo rekla da najbolje prolaze foliranti, to sam rekla - dodala je Milica potom.

- Milica Kemez je meni u raspravi rekla da je tako komentarisala pobednike prošle godine, i sada je isto sa Paulom. A ona je neko ko se pre 15 dana posvađao sa Borom, a ja sam bila upletena zbog onoga što sam rekla za Tomu, a onda je rekla da će da priča šta je Paula tebi rekla o meni - ubacila se Tara.

- Ti si rekla Jovani misici i Kariću da si se poljubila sa Ša - rekla je Kemez.

- Ako je ovo istina, ne znam šta da kažem, osim da se samo nasmejem na to. Meni je Milica rekla, kad smo uzele pobedu Monika, Maja i ja, i rekla je kao: "Stvarno mislite da ste uzele pobedu jer ste rasturile?" Meni je ovo čista sujeta - otkrila je Paula.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ptice na grani su znale da će Zerina da pobedi, komentarisale smo to sve mi - rekla je Kemez.

- Rekla si mi da su zanimljivi kao jedinke, a ne kao par - dodala je Sanja.

- Ja sam rekla da Bora i ja nikada nismo bili interesantni, a da su Paula i Fran interesantni - pravdala se Milica.

