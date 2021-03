ZBOG KOGA SE JA RAZVODIM?! ŠA URLA NA TARU POSLE LJUBOMORNE SCENE: Reper se pogubio, pominje ženu, pa mu cimerka očitala LEKCIJU!

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su jutros celu sobu digli na noge, kada je Simova napravila ljubomornu scenu jer je Ša doručkovao sa Teodorom Bilanović.

On je čekao da dođe, a kad je video da je nema, otišao je do garderobera gde se nalazila.

"Sediš tamo s Teodorom i jedeš s njom", rekla je Tara.

"Nemoj to da radiš! Ko ti prenosio šta, koja kur*etina? Opet će me naterati da odem. Je*em je u usta, koja meni pravi frku! To guranje mene, to ne može više da radiš! Opet isto radiš, ko ti baca rovca? Sve vam je*em! Da meni ova devojka diže pritisak opet ovde", urlao je Ša.

"Zbog koga se razvodim? Jesi li retardirana? Ne mogu više! Ove psihopatije", vikao je Ša.

"Šta te nervira? Svi su jeli! Ja se razvodim! Koji ti problem imaš?", nastavio je Ša.

Tara je otišla u sobu, a Sandra Rešić je ostala da teši repera, pokušavajući da ga odgovori od ideje da ponovo ode sa imanja.

"Ša, molim te, nemoj da gubiš ženu bezveze! Molim te sada, zbog sebe, i poslušaj me jednu stvar, idi tuširaj se sat vremena, naspavaj se, neka te kazne ako odspavaš. Probaj da razmišljaš "Šta god da je, zdrav si!", savetovala je Rešićeva.

