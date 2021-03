RIALDA SE RASPLAKALA ZBOG KENANA: Zajedno smo 5 meseci, a ovo je SMEJURIJA! Kijina majka je izgrdila i dala ZLATAN SAVET (VIDEO)

Rialda Karahsanović zaplakala se kada je videla snimak na kom je plakala zbog Kenana Tahirovića.

Pevačica je ispričala šta se tada dogodilo i ponovo počela da lije suze.

"Ma to je bila situacija kada sam ja jurila da se presvučem, pa da mu spremim da jedem. On je takav, ja sam sa njim pričala već o tome. Mene je pogodilo to što sam ja njemu rekla da mi donese sve što mi treba, a on se naljutio i rekao da neće ni da jede. Ja stalno mislim na njega. On meni kaže da su ovde druge okolnosti, ne deluje to tako", rekla je Rialda.

"Ma ja ne znam šta je ovo bilo, nisam ja rekao ništa loše za to. Skulja se i meni, pa ne plačem", rekao je Kenan.

"Ma ja sam takva da ne volim da pričamo o našim problemima, mi to sami radimo. Meni je čudno što se toliko prepadne partnerstva", rekla je Rialda.

"Mene nije sramota, ja samo ne volim da se priča o tome. Ja nisam znao da ona plače", komentarisao je Kenan.

"On nije osoba koja se gura da sprema ručak, sramota ga je bilo za Đuskoviziju kada smo spremali nastup", dodala je Rialda.

"Ona se stvarno trudi da bude i domaćica i dama, nemam reči za to. A on se ušuškao u njeno naručje, ona radi sve za njega, brani ga pred svima, ona je sjajna iskreno. Kenana obožavam, ali ona je takva prema njemu, daje sve od sebe, a on nije takav prema njoj. Rialda drži do sebe", rekla je Nadica.

"Nas dvoje smo skoro 5 meseci, svi nam govore da je to smejurija. Meni je van pameti da ja dokzujem da je i njemu i meni stalo. Meni je sad postalo teško jer ja ne želim da pričam po ćoškovima, niti da ikoga blatim, jer to nije veza", rekla je Rialda.

"Ja nisam to tako shvatio, ja i ona imamo baš lep odnos o svemu, sada mi nije jasno što ona sada plače", rekao je Kenan.

