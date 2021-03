UMREĆU AKO ME OSTAVI! Ša se ne miri sa saznanjem da mu je BRAK PROPAO: Ivana je najbolja na svetu, pustila me niz vodu! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša ne može da se pomiri sa saznanjem da ga je, po rečima Mine Vrbaški, njegova supruga Ivana Aleksić ostavila. On već dva dana ne prestaje da kuka i da se žali, a sada se jadao Danijelu Višiću.

foto: Printscreen/Pink

- Znaš kakva je to devojka, Ivana je najbolja osoba na svetu! Ja ću umreti ako me ostavi. Pustila me kao go*no niz vodu, ej sedam godina - žalio se Ša.

- Ako te voli sedam godina, oprostiće ti - dodao je Danijel.

- Nisi svestan koliko me je sve ovo sje*alo, izgubio sam ženu ej, ja ne mogu da preživim! - dodao je Ša.

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, Nenad je mesecima blizak sa Tarom Simov, i mnogi za njihov odnos tvrde da prevazilazi granice prijateljskog, a Simova je nedavno potvrdila da gaji emocije prema reperu.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:05 DRAGANA MITAR PONOVO OTIŠLA POD NOŽ! Oglasila se i otkrila: Odlučila sam se za novu INTERVENCIJU! Nisam bila zadovoljna prvi put!

Kurir