MENE VOLI KAO BOGA, OSTALE SU UTEŠNE NAGRADE: Čorba rekao da Maja nije prebolela bivšeg, ona okrenula priču u svoju korist (VIDEO)

Pred učesnicima rijalitja "Zadruga" ponovo je potegnuta tema ljubavnog odnosa Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša.

- Ja sam joj danas rekao, ona voli Janjuša. Neosporno da joj se ja sviđam, ali voli Janjuša. Ja sam u ovoj priči totalno nebitan. Ne znam da li pati, ali znam da ga voli - istakao je Čorba.

- Iznerviralo me je što je Čorba to danas spomenuo, stalo mi je do njegovog mišljenja - poručila je Marinkovićeva.

- Sada mi je bilo jasno što su danas puštane pesme. Ne želim uopšte... Video sam sto puta da ona tu prolazi... Prolazi mi pored kreveta, pući se, guzi se. Ima neku suknjicu, ja tu sedim, ona mi ovo radi (sagne se)... Ne diram devojku, to su moje pesme - ustao je Janjuš.

- Ja ne znam kako on to zapazi i vidi, ima pored sebe svoje drugarice. Nikad me neće prežaliti - odbrusila je Maja.

- Pa nećeš ni ti njega - poručio je Čorba.

- Svaki dan me provocira, ali mene to ne zanima više - rekao je Janjuš.

- Ja volim tako, ja sam takva, ali nije zlonamerno. Ja mu želim svu sreću. Ne postoji ljubav tu, meni se sviđa Čorba - dodala je Maja.

- Ja sam u 20 situacija video da ga provocira. I ja volim Teodoru, ali mi se sviđa Maja - istakao je Čorba.

- Ovo sa Čorbom jeste možda fizički, ali ovo sa Janjušem je ostalo - rekla je Rialda.

- Ja osećam da on mene voli kao Boga. Ja njega odlično poznajem. Žena uvek oseti, kao što sam osetila za neke stvari. Može on da bude sa njih pedeset, ali mene će da voli za ceo život, ali dobro, tu su uvek utešne nagrade - rekla je Maja o Janjušu.

- Meni je samo drago da sam ja dobio 15 dana žiže javnosti - našalio se Čorba.

- Ne puštajte mi više pesme, ovo mi se zgadilo od početka januara - dodao je Janjuš.

- Sve dok ovako odgovara, to je znak nemoći - smatrala je Maja.

