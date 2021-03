MATORA BESNA KAO RIS NAPALA SANJU I ERMINU! Tomićeva smatra da BIVŠA i Pašovićeva igraju PROTIV nje: Družite se, to je to! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora optužila je svoju bivšu devojku Sanju Stanković i Erminu Pašović da igraju igru sa njom.

- Meni govoriš da igram igru? - pitala je Ermina.

- Sumnjam u to, meni si rekla jednu igru za Sanju, a sada govoriš drugu. Dođeš do stola i maltene je braniš. Igrajte se - poručila je Matora.

- Ne mogu da verujem, hvala ti - odbrusila je Pašovićeva.

- Hvala tebi. Družite se i to je to - odbrusila je Tomićeva i otišla do hotela.

Podsetimo, Sanja i Matora započele su romansu u prvoj sezoni Zadruge, a njihova veza raspala se pred kamerama u aktuelnoj sezoni. Sanja je po ulasku u rijaliti muvala Frana Pujasa, međutim nije uplovila u romantičan odnos sa njim. Ona se smuvala sa Anđelom Rankovićem, ali ni ta ljubav nije potrajala dugo. Pre nekoliko dana po imanju se šuška da bi se Sanja rado vratila u Matorin zagrljaj, ali šta će se desiti pokazaće vreme.

