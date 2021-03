KRISTIJAN DO NAJSITNIJIH DETALJA OPISAO MILJANU KULIĆ! Golubović upozorio na njenu nepredvidivost: Ne može da se otrgne od POROKA!

Zadrugari biraju između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Na red da nominuje je došao Kristijan Golubović.

- Ne znam šta da kažem Miljani što nije pokazala svojim delima. Toliko nje nepredvidiva, da možemo da očekujemo od nje u jednom momentu sestrinsku ljubav, a u drugom je ljut neprijatelj ispred vas, spremna da napravi opšti haos. Beskrupulozna je, međutim, ona ima neku dobri stranu kada se pokaje za to sve, pa hoće da vam bude neka boginja usluge. U zadnje vreme je sa mnom jako dobra. Najgora slika koju sam video o njoj je kada rođenu majku poliva vodom. A ona je radila to zbog dečka koji je nasuprot nje. Nema samopouzdanje, ne može da se otrgne od tih normalnijh poroka. Ne znam šta je sprečava da stavi tačku i kaže da neće biti debela. Našla je utočište u Zoli, ona je stvorila Zolu. On je video kod nje prolaz, bitna je, ide u tom pravcu. Prvi put sam kod njega video da je interesantan, evo u zadnja tri meseca, nasmejao me je par puta dobro. On je svestan matematike. Ona je arogantna i nepredvidiva u njihovom odnosu, a smatram da ne treba da se mire. Ne volim to kod nje, ona kad želi nešto ne bira sredstva. Ona kad shvati da kad bude mogla da ima normalnog dečka, tad će promeniti svoj život, i to će biti okidač. Mislim da je ona pronašla sebe u sovom svetu, to joj leži - govorio je Kristijan.

- Miksi je sada korektna, prema meni se potpuno promenila, ali nepredvidiva je, ne znam koliko će to trajati. Ona je i dobra i loša. Iz jednog principa, rado bih je kaznio i stavio u izolaciju, ali Zolu nominujem. On treba da zna da njemu ta veza ne treba - nastavio je Golubović.

