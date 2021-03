PALO POMIRENJE! MISICA ZAVRŠILA U KARIĆEVOM KREVETU: Jovana i Stefan obnovili vezu i razmenjivali nežnosti čim su oči otvorili!

Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić prenoćili su na Rajskom ostrvu, gde su se u toku noći i pomirili.

Čim su otvorili oči, oni su se zagrlili, kao prethodnih dana, kada je među njima sve bilo u najboljem redu. Čini se da im je ovo romantično "putovanje" prijalo i da su sve nesuglasice rešili.

Inače, Stefan je raskinuo sa misicom jer je mislio da ga je lagala, što ga je izbacilo iz takta, ali očigledno da je spreman da joj sve oprosti.

- Mi smo se svađali jer me je slagala, a ne što je Luka prati na Instagramu. Najnormalnije je da ostane u dobrim odnosima sa njim, mene ne zanima Luka. Nego mi to nije prijavila, ja sam joj rekao da je lažov. Meni je problem samo to što mi nije rečeno, takve stvari me izvedu iz takta. Kao i ono što je bilo za njenog oca, što joj je Kristijan rekao. U zdravom odnosu treba da znamo sve jedno o drugom - govorio je Stefan.

- Ona je plakala jer sam joj rekao da je lažov. Meni je bio problem što mi nije rekla. Ja sam je pustio da priča, a ona se pravila luda. A mi smo sada u lošem odnosu jer mi brblja svakoga dana za Natašu. Ja sam Natašu zamolio da to ne radi, i onda Jovana mene napada što je savetujem. Ja je nisam savetovao, nego skrenuo pažnju.

- Ja informacije neću slušati, sve dok ne vidim roditelje. Oni će me uvek podržavati, zato mi to nije bilo u glavi što je preneo Kristijan, zato nisam htela da prenesem. Naročito ovo za Kristijana, jer je jednom ispalo da ja hoću da iniciram njihov konflikt - pravdala se misica.

Kurir.rs/I.B.

