ERMINA SAOPŠTILA ŠA DA NIJE ODAN ŽENI, ON IZGOREO OD BESA! Reper PODIVLJAO, a Tomović se obrušio na Kenana: HAOS na sastanku VIDEO

Rijaliti učesnici danas biraju najlojalnijeg i najnelojalnijeg među njima. Vladimir Tomović je nakon izlaganja ušao u sukob sa Kenanom Tahirovićem, a Ermina Pašović sa Nenadom Aleksićem Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Jesam ispao i ja ovde nelojalan, ali samo prema onima koji su to zaslužili. Prošle godine sam na svojoj koži osetio šta je lojalnost, zahvalio bih se Janjušu, Tari, Zoli, Nataša se isto pokazala kao lojalna. Izdvojiću i Anđela kao nekog ko je meni lojalan prijatelj. Mogu da se složim da je Alen u odnosu sa devojkom lojalan, svaka čast na tome. Ne dopada mi se, Kenane, što nisi izdvojio svoju devojku, sa izgovorom da nju ne računaš. Ona svakako jeste lojalna devojka, mislim da treba uvek svoju devojku da navedeš za sve najlepše. Osvrnuću se na još par odnosa... Moram i Matoru da izdvojim. Pabovci jedni drugima dokazuju lojalnost svakodnevno. Za najlojalnijeg bi izabrao Zolu, a najnelojalnijeg ću navesti Minu - izabrao je Tomović.

- Rekao sam da nema potrebe nju da navodim, jer se ona podrazumeva, to je moje mišljenje - pravdao se Kenan.

- Problem je što se tvoja devojka više slaže sa njegovim mišljenjem - poručio je Đedović Kenanu.

foto: Printscreen/Pink

- Ja mislim da sam, posle Mlađe, prema Vladimiru bila najlojalnija. Svi su mi govorili da sam njegov poltron. Ja sam previše lojalna svakome koga volim, takva sam. Rialda, Vladimir i Matora su mi definitivno najlojalniji. Mića je, jadan, prema svakom lojalan i onda dobije nož u leđa. Ša mi je ispao nelojalan u odnosu na suprugu. Prema meni lično je Sanja ispala najnelojalnija - rekla je Ermina.

- Nisam uradio ništa, kako možeš to da kažeš?! Zašto? Zbog toga što ona nije ispunila dogovor da me sačeka, pa da napolju razjasnimo sve? Najlojalniji sam u kući od svih vas, to je glupost! Ostavite moju ženu! - vikao je Ša.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:07 BRENA OBJAVILA SNIMAK SA SINOM I BUDUĆOM SNAJKOM! Pevačica pokazala kako se ZABAVLJA sa Viktorom i Sandrom!

Kurir