NAKON REPEROVIH REČI O ŽENI, TARA IZJURILA SA SASTANKA PA GORKO ZAPLAKALA! Simova se slomila, a ŠA ne dolazi da je uteši! (VIDEO)

Tara Simov napustila je sastanak, osamila se pored bazena, pa zaplakala. Nije želela da bilo ko vidi njenu slabost, pa je orišla daleko i od njenog, kako on tvrdi, prijatelja, Nenada Aleksića Ša.

foto: Printscreen/Pink

Razlog ovakvog njenog stanja je zasigurno njihov odnos, ali reper nije došao, da joj pruži utehu, što ju je dodatno slomilo. Prva se pojavila Sanja Stanković i bez reči je zagrlila.

foto: Printscreen/Pink

Kap koja je prelila čašu da se Simova emotivno slomi najverovatnije su reperove reči, kada se pravdao Ermini Pašović kako je zapravo odan ženi:

- Nisam uradio ništa, kako možeš to da kažeš?! Zašto? Zbog toga što ona nije ispunila dogovor da me sačeka, pa da napolju razjasnimo sve? Najlojalniji sam u kući od svih vas, to je glupost! Ostavite moju ženu! - rekao je Ša, a Tara je nakon ovoga izjurila napolje i rasplakala se.

Kurir.rs/S.M.

