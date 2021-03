LOJALAN SAM TARI: ŠA PRIZNAO da je UVEK uz Simovu, Nadica ga pecnula: Meni nisi, ne znam kako će KIJA reagovati na to! VIDEO

Zadrugari danas biraju ko je među njima lojalan, a ko ne. Nenad Aleksić Ša izneo je svoje mišljenje:

- 90% ljudi ovde stvarno nije lojalno. Ja gledam iz svog primera, ko mi je lojalan od starta, ja to društvo ne menjam. Kad si moj, moj si. Tara, Sandra Rešić, Marko Đedović. Uvek su tu, kao što sam i ja za njih. Taru ću, sa njom provodim najviše vremena, dokazala je u više slučajeva, uvek je tu i kad ne treba. Da zanemarimo naše prepirke. Ona je lojalna od starta. Ja i za sebe smatram da sam jako lojalna osoba,. Možete da kaže da da sam egocentrik, nadobudan, ali nelojan ne. Ja sam pokazao lojalnost prema Tari, i kad su mi pričali da se sklonim. Jako sam lojalan - započeo je Ša.

- Što se tiče nelojalne osobe, to je Mina. Sa njom sam bio super i u Zadruzi 2. Moj prijatelj ne treba da me kanali, nego da bude uvek tu za mene. To je to, kratko i jasno - dodao je reper.

Nadica Zeljković je pri iznošenju svog mišljenja ušla u raspravu sa Ša.

- Čula sam da je Marko Đedović veoma lojalan. Mića je jako lojalan prema mojoj porodici. Meni kad je rekao da sam nepoštena prema detetu, bio je lojalan prema Kiji, ali ne prema meni. To je bio jedan ugriz. Ali to ne umanjuje lojalnost. Svi zadrugari koji su bili u kecu, su sa mnom spojeni na neki čudan način. Rekla sam da od njih neću odustati i da neću odustati od Ša. To je to što se tiče lojalnosti. Matora je najlojalnija prema meni, iako nema dobar kontakt sa mojom ćerkom. Imaju nesporazum - govorila je Nadica.

- Mi komuniciramo, ali je ona ljuta na mene i to razumem - istakla je Matora.

- Hvala tebi što si lojalna prema meni i što imaš živaca da budeš lojalna prema meni. Ja ću se osvrnuti na to kako se neko poneo prema mojoj porodici. Ša me je povredio. On je bio najnelojalniji prema mojoj porodici i meni. Ponoviću da neću odustati od njega. Toliko smo vremena proveli na početku, pričao mi je o porodici, ja sam stekla utisak, uživela se u ulogu, kao da mi je... S obzirom na to da si ti jako dobar prijatelj moje ćerke, čuli ste se i pre ulaska, zato ću ti i reći da si najnelojalniji prema meni, a to i ne prepoznaješ. Ne znam kako će Kija reagovati na to, vas dvoje ste prijatelji - rekla je Nadica.

- U pravu ste za to, ja volim kad neko iznese činjenice. Iznervirao me je način na koji ste ono govorili. Ja i dalje smatram da se ja ne prezentujem na odvratan način. Ogrešio sam se - priznao je Ša.

- Ja te ne gazim iz loše namere, nego da se izdigneš iz blata - dodala je Kijina majka.

- Znam, samo nije trenutak kada sam u lošem stanju. Izvinjavam se. Vi mi nađete tačku, pogodite mi živac - poručio je Ša.

- Dođi sebi, ja sam spustila loptu - zaključila je Nadica.

