IVANA ALEKSIĆ TRAŽI RAZVOD I UZIMA ŠA SVU ZAJEDNIČKU IMOVINU?! Udariće ga po džepu, ne može da mu pređe preko svega sa Tarom?!

Ivana Aleksić, žena reperaNenada Aleksića Ša, navodno je odlučila da podnese tužbu za razvod braka nakon njegove afere sa Tarom Simov u "Zadruzi 4", ali to nije sve. Kako prenose mediji, ona će na sudu zahtevati i da joj pripadne imovina koja je u zajedničkom vlasništvu.

foto: Printscreen/Instagram

Osim stana i kozmetičkog salona, Ivana i Nenad u svom vlasništvu imaju i kafić, koji se nalazi u blizini njihove zgrade, a reperova supruga namerava da potražuje i tu nekretninu, piše "Alo".

- Ivana je potpuno razočarana zbog svega što joj je Ša priredio u "Zadruzi". Bilo joj je teško dok je mesecima gledala svog zaljubljenog supruga kako se svađa i miri sa Tarom i kako je spreman da se potuče sa svakim ko mu pomene njihov odnos. Ali, najviše ju je razočarala činjenica što ne želi sebi da prizna da gaji osećanja prema Tari, te mu je zbog toga preko Mine Vrbaški poručila da želi razvod - priča izvor i dodaje:

- Tada se iselila iz zajedničkog stana, odlučna da se u miru i sporazumno rastane od Nenada, ali ni tu nije bio kraj njenim mukama. Ša je izgubio kontrolu čim je čuo poruku, a u jednom trenutku je čak počeo i da je proziva i ogovara sa ostalim zadrugarima. Pričao je kako ga je Ivana ponizila time što mu je posredno poručila da je kraj, te da ne razume zašto je to uradila... Danima je pominje u "Zadruzi", a onda ode kod Tare i legne sa njom u krevet.

Izvor pomenutog lista dalje navodi da je Ivana tada odlučila da potpuno promeni taktiku i da svog supruga nauči pameti.

- Udariće ga po džepu jer će ga to najviše zaboleti. Ne samo da će tražiti zajednički stan, već namerava i da zahteva i kozmetički salon u kojem radi, ali i kafić, koji je u njihovom vlasništvu - rekao je izvor na kraju.

foto: Printscreen/Pink

Nenad Aleksić Ša danas je u rijalitiju vodio razgovor sa Lepim Mićom, a tom prilikom rekao mu je da se nada da se Ivana nije iselila iz stana.

- Samo da nije izašla iz stana, neka bude tu. Ja ću gde god, tu nam je i salon i sve. Da ostane tu, kao ideš iz stana. Ja sad nemam jasnu sliku. Ja ću isto da uradim, ništa konkretno, samo ću da blejim i to je to. Neću, veruj mi. Zezanje, srpdnjice, malo ovo, ono. Bar da sam nešto konkretno uradio. Sve zezanje, sprdnjica, rijaliti, ništa drugo neću uraditi. Čekam da se oglasi ona. Moj mozak je na Fontani - govorio je Ša, aludirajući na deo Beograda gde žive on i Ivana.

- Razumem, z***ao sam. Teško mi pada to. Nije mi jasno da ona meni preko nekog prenosi, reci konkretno, javno. Žao mi je što onda nisam konkretno uradio, pa ko ga j**e. Sve je to život. Ako bih ti rekao sad da za sedam godina braka nijednu grešku nisam napravio, ništa. Nikad se posvađali nismo. Misliš da je trpela, trepela pa da je sad pukla? Moj otac i majka su se razveli, pa su se posle opet pomirili i živeli 11 godina zajedno - rekao je reper Lepom Mići.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M./Alo

BONUS VIDEO:

00:13 15.000 € PUKLA ZA OPERACIJE LICA I TELA! Ana Korać priznala zašto se stalno svađa sa Davidom, a čak 50 € daje za džempere svog psa

Kurir