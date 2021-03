NAKON SUZA I KUKNJAVE TARA ZASKOČILA ŠA, LJUBILA GA KAO NIKAD PRE! Simova obasipala repera poljupcima PO VRATU, on razvukao kez!

Tara Simov jedva je dočekala kraj sastanka na kom su njeni cimeri birali ko je među njima lojalan, a ko ne. Ona se po završetku sastanka uputila ka garderoberu i zaskočila Nenada Aleksića Ša.

Za vreme sastanka plakali su i Tara i Ša. Simova najpre zbog reči koje je Ša izgovoro o svojoj još uvek zakonitoj supruzi Ivani Aleksić:

- Nisam uradio ništa, kako možeš to da kažeš?! Zašto? Zbog toga što ona nije ispunila dogovor da me sačeka, pa da napolju razjasnimo sve? Najlojalniji sam u kući od svih vas, to je glupost! Ostavite moju ženu! - rekao je Ša, a Tara je nakon ovoga izjurila napolje i rasplakala se.

Nedugo potom, Ša se povukao i zakukao za Ivanom:

- Ima, ali ja je ne poznajem takvu. Što nije sačakala da izađem, pa da pričamo? Takav je dogovor bio. Neka se oglasi da znam, ne mogu ovako. Ja nisam uradio ništa konkretno, izgubio sam ženu. Ne znam ko sam više, da li sam kriv, zašto sam kriv, ne razume. Daj mi nešto da znam, osnovu - dodao je reper.

Međutim sve je to palo u vodu kada se sreo sa Simovom, zbog koje mu preti razvod i krah sedmogodišnjeg braka.

