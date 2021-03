REPERU UŽIVO U EMISIJI OTKRILI DA JE IVANA UKLONILA NJEGOVO PREZIME! Ša se šokirao: To je baš SUROVO, nismo deca da se IGRAMO!

Voditelj je na početku emisije rekao Nenadu Aleksiću da je njegova supruga Ivana skinula prezime sa Instagrama.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako se osećaš nakon što ti je Mina ispričala detalje sa tvojom suprugom i da li si to očekivao? Šta te je najviše pogodilo? - pitao je Darko.

- Nisam očekivao da to može da se desi. Ivana i ja smo razgovarali u više navrata, zna kakav je pritisak, napolju odjekne sve puta pet, znala je kako sve funkcioniše. Dogovor je bio da, ako se ne daj Bože nešto desi, da će me sačekati kod kuće i da ćemo razgovarati na tu temu. Dogovor je bio i da se ne oglašava nigde. To me je zbunilo i što je to baš Mina Vrbaški prenela. Znam kakva je Mina, sigurno je dodala par detalja o Tari i meni. Voleo bih da se oglasi sama Ivana i da kaže sve, pri čistoj svesti, a ne kada je nervozna. Nisam očekivao. Ne mogu da se ljutim, ako je neko za nešto kriv, ja sam kriv - rekao je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pomenuo si dogovor, koji ona nije ispoštovala. Vi ste tu da odgovarate, a mi da pitamo. Ali mogu da ti kažem da se tvoja supruga do sada nije oglašavala, jedino što smo videli da je sa svog naloga uklonila tvoje prezime - otkrio je Darko.

- To je baš surovo. Ali opet, donekle mi je to čudno. Ona nije Instagram devojka, ti detalji su mi... Ako je to vid njenog oglašavanja, to mi je banalno. Ako si zrela žena, nemaš 15 godina, zrela i stabilna. Nismo deca da se igramo. Surovo mi je to i poljuljalo me je. Neka se oglasi. Opet mi treba da se vidimo, ne bih da se inatim ja, voleo bih da se oglasi. Neću da se smirim dok ne saznam to. Konkretno - dodao je reper.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:30 ISPLIVALI DO SADA NEVIĐENI SNIMCI LUNE ĐOGANI: Danas je zanosna trudnica, a tada je đuskala s mikrofonom u ruci ispred TV-a!

Kurir