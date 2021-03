TARA KROZ SUZE PRIZNALA NIKAD JAČU EMOCIJU PREMA ŠA Osećam se grešno, nemoralno, raspadam se PSIHIČKI! Spomenula i njegovu SUPRUGU

Nakon priče Nenada Aleksića Ša, Tara Simov je imala priliku da iznese svoju stranu priče koja je na samom šočetku rekla da je zaljubljena u Ša.

- Kako si, kako se osećaš? Koliko Nenada ustvari voliš? - pitao je voditelj Darko.

- Osećam se katastrofa, nemoralno, pogrešno, raspadam se od svega, i psihički i fizički. Došla sam u stuaciju, da nemam kome da kukam, i da ne tražim pomoć ni od koga. Sedim sama, plačem... Odvratno sam, katastrofa sam, plačem danima, nemam kontrolu nad sobom, nemam kontrolu da se suzdržim. najteže mi pada što sam ovde. Imam neke ljude sa kojima mogu da porazgovaram, osećam se kao dete, fali mi neko razuman da razgovara sa mnom. Fale mi moji, osećam se nesnađeno, ja sam neko ko je Maji i janjušu pričao svašta, a došla sam u istu situaciju - počela je Simova:

- Remete me stvari koje su se desile napolju, razmišljam o tati. On je zbog moje vezice dobio anksioznost, mogu da zamislim kako se sada oseća. On je ugledan čovek, svi ga poštuju...Hvataju me crne misli, da će me moji najbliži napustiti - dodala je Tara.

- Nenadov i moj odnos nije klimav, ali se raspravljamo, i sve to mene remeti, sve se raspada ukratko - dodala je Tara.

- Ko je i šta je Nenad tebi, koliko je važan? - dodao je voditelj Darko.

- Ono što osećam prema njemu je mnogo jako, a on je treća osoba na svetu, na planeti koja mene razume. Mene niko nikada nije u potpunosti razumeo. Tata, Đedović, pa on. On je na toj lestvici ljudi koje sam najviše volela - dodala je kroz suze Simova.

- Na koji način si ti primila informaciju koju je Mina unela? - pitao je voditelj.

- Volela bih da ne moram da odgovaram na ovo pitanje. Njegova supruga ima apsolutno pravo da reaguje onako i da se ljuti. On kaže da je trebala da se oglasi, ali nije imalo potrebe da on bilo šta saznaje. Ovo je bio neki siguran način, ja ne mogu da kažem kako se ja osećam, jer nisam kometentna. Nije mi svejedno da gledam Nenada, da on plače, kada priča o tome, a ja negde nemam razumevanja za njega. Nadica mi je 55 puta postavila pitanje šta bih ja radila da sam ja napolju, a ja sam prvi put rekla Nenadu to, da bih bacila bombu i bila odvratna. Ja sam rekla da je njegova supruga ispravno i kulturno reagovala. Ja nisam znala za informaciju koju je on dobio od Kenana, a ja sam za to saznala na dan kada smo imali intervju. Moja najveća krivica i greška u svemu ovome je to da se osećam grešno, odvratno, a ja sam ta koja je trebala da se skloni, jer je on voljen i zauzet, meni mesto nije tu. Njegova podrška, razumevanje i za tu moju komplikovanost je zaista bitna. On je sve razumeo, i sve to me vezalo za njega. On je meni prvo bio iritantan, on mi je prvi slučaj, da se ovako zaljubim. Krivo mi je zbog Nenada, jer nema priliku da razgovara o svemu sa njom van ovih zidina. Osećam se krivom za sve što mu se dešava, izato mi je loše - rekla je Tara.

- Da li živiš za trenutak da te Ša zagrli i poljubi? - nastavljao je voditelj.

- Ja nemam prostora u glavi da razmišljam o lepim stvarima. Na momenat mi se pojavi lepa slika... Rekla sam da mi je sve crno u glavi, volela bih da je Nenad bio slobodan kada smo se upoznali. Volela bih da Nenad pronađe svoj mir pre svega, i da se sve završi - dodala je.

Kurir.rs/M.M.

