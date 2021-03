UNIŠTIO SAM SE, ŠA ĆE PROĆI KAO JA, OTIŠAO JE PREDALEKO SA TAROM! Janjuš otvorio dušu, pa raskrinkao repera i Simovu! VIDEO

U ranim jutarnjim satima Drvo mudrosti je pozvalo Marka Janjuševića Janjuša u Rajski vrt.

- Šta ima novo, kako si? - pitalo je Drvo.

- Umoran sam drvo poslednja dva, tri dana, jer ne spavam, gledam seriju! Ne mogu više da izdržim ko nekad, ali šta da radim! Jao, sanjao sam da sam se oženio, bila je starija imala je 45 godina, ali ja ne bih želeo da se ženim - rekao je Janjuš.

- Koja priča je na tebe ostavila najveći utisak? - glasilo je pitanje.

- Poslednjih dana su mi najzanimljiviji Tara i Ša, i taj odnos nije dobar uopšte. On me je pitao da li ima šanse da mu žena oprosti, ali sam rekao da ne znam i da sve loše izgleda i on misli da to nije ništa strašno. Njihove svađe deluju gore, nego da ima odnose sa njom i on nema više... Video sam sebe u jednom trenutku, ali je on gori od mene i 100% oseća nešto prema Tari, ja znam kako je to. Ja kad sam bio nervozan, ja sam se sklanjao, a on se trudi da se svađa i dokaže kako nije kriv, ali je otišao baš daleko! Ovo mu ništa dobro neće doneti, ali neka radi šta misli da treba - rekao je Janjuš.

- U kakvom si ti emotivnom stanju? - pitalo je Drvo.

- Nisam ni u kakvom, nemam uopšte neke ljubavi i stare stvari me nisu prošle koje sam osećao, i niko mi se ne sviđa i bolje je tako jer sam sam najbolji. O Aleks, ne znam šta da kažem, ja sam rekao da me spajaju sa njom, ali sam rekao javno da ja ne želim nikakav odnos ovde, a ona je dobra osoba i napadali su je i kako god, ona je dobra i iskrena! Mislim da ona mene gotivi i voli kao osobu, ali ja ne bih voleo nikome da se dopadnem, jer ne želim i znam kako je to bilo prošle godine. Bilo ko da poželi nešto sa mnom, ja bih odbio, jer postiji jedan veliki razlog, a to je da znam da sam povredio moje dete koja bi čula to svakako, i neću da se priča o meni! Ne bih da pričam o tim stvarima, jer su mi teške i ne mogu da se foliram, to nisu male stvari koje sam ja doživeo i napravio, u poslednjem odnosu sam se uništio i zakopao, ali na kraju ništa! - govorio je Janjuš.

