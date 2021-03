LAKNULO MU JE ŠTO GA JE ŽENA OSTAVILA Đedović i Sandra progovorili o Tari i ŠA, otkrili da su pali poljupci: ODLEPILI SU! VIDEO

Marko Đedović i Sandra Rešić komentarisali su odnos Nenada Aleksića Ša i Tare Simov.

- Ja sam rekla Ša sinoć, on zna da zna (da ga je žena ostavila) - rekla je Sandra.

- Njemu je laknulo. Ja mu rekoh, eto, sad si se oslobodio tereta. On kao da - dodao je Đedović.

- Konačno se otvorio. Da se tako otvorio prema meni i tebi, bilo bi mu lakše. On kaže da možda nije trebalo ovako. Ja sam dva meseca pokušavala da ga sklonim. Ja ga sklonim u hotel, dobijem napad da sam zaljubljena u njega... I on mi sinoć kaže, pita me da li ga razumem. Ja ga razumem, ali ne podržavam. Rekla sam da ne mogu da podržim - dodala je pevačica.

- Nisu se oni j*bavali. Ne mogu ja da ga osudim što se ljubio. Oni su se zaljubili, odlepili. Kako da ga osudim što se zaljubio? - istakao je Marko.

- Ja sam mu rekla, ako se odluči za ovo drugo (Taru), da uradi konkretnu stvar kao što su radili ljudi ovde (da prizna) - nastavila je Rešićeva.

- Juče sam sat vremena u garderoberu pričala sa njim. Nije Ivana to zbog mene uradila, sve što se desilo, moralo je da se desi. Rekla sam mu da smo ga zaštitili. Mnogo. Svi smo se trudili da nije bio tobogan, ljudi su ga štedeli. Ja sam mu postavila ono pitanje, da vidi kako će teći dalje. On mi rekao da mu ne postavim pitanje - rekla je Sandra.

- Neka si, ja sam mu objasnio neke stvari. On je mislio da je bilo lako da ja ove budale držim pod kontrolom. Oni nisu ćutali što ga vole, nego jer se plaše mene. Ovi su željni krvi. Šta sam Vuku Mobu uradio za jednu rečenicu, nije bio ni kriv ni dužan. Šta sam Sandri, Sanji uradio. Ja sam tebe optužio da bi njih zakamuflirao - istakao je Đedović.

Kurir.rs/S.M.

