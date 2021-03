ONI JEDINI ZNAJU SVE! Sandra i Đedović otkrili detalje afere Tare i Ša: Reper otpisao SUPRUGU, skovali plan za zajednički život?!

Marko Đedović i Sandra Rešić su do srži prokomentarisali odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

- Nisu sada dobro psihički, pakao je među njima. On zna u sebi da je njega žena ostavila, ali mu treba zvanična potvrda. Sve bi to promenilo. Ušli bi u vezu nakon toga, sigurno - počeli su Sandra i Đedović.

- Prvi put kada su imali baš lošu raspravu, rekla sam mu da prema Tari nije fer sve ovo, a on mi je rekao da ne može ništa, dok ne izađe napolje - dodala je Sandra.

- Ivana ima prava na sve sada. Ali on je nečiji sin, brat... Gde su ti ljudi, da se oglase? On neće ništa uraditi dok ne čuje nešto od svoje majke, oca, nekog svog, potpisujem! Ne znam što drug Dušan ne uzme broj i ne da neku konkretnu informaciju. Tom informacijom će ga izvući iz agonije. On se vodi principom da je veći greh ako on ostavi, nego ako bude ostavljen - komentarisao je Đedović.

- On sada priča sa mnom, kao da ja sve znam i da ga podržavam u svemu što radi, a to nije baš tako. I onda se samo prebaci i kaže mi "Da li ti znaš da ja Ivanu volim najviše na svetu?" Mnogo smo ga štedeli i Marko i ja, ne želimo da budemo razlog njegove diskvalifikacije - objasnila je Sandra.

- Mama, tata, brat i Dušan. To su ljudi koje mi nabrojao, za koje tvrdi da ih voli. Normalno je da kalkuliše. Ivana ima prava na sve sada, ona ni za šta nije kriva, ne možemo je osuđivati, ima prava da bude ljuta, da mu poruči da crkne. U Tari se sada javila neka griža savest, nije mislila da će joj se to ikada desiti - dodao je novinar.

