BOLJE DA SE DRUŽIM SA ŽIVOTINJAMA, NEGO SA LJUDIMA! Ša pobegao od svih, pa se jadao PONIJU: Dosta mu je SVEGA? (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša nije uspeo da se smiri od danonoćnog haosa zbog navoda da ga je supruga ostavila, te se osamio u ekonomskom dvorištu.

foto: Printscreen/Zadruga

On je, kako je istakao, bio raspoloženiji za druženje sa životinjama, te se posvetio poniju, i razgovarao sa njim.

- Bolje da se družim sa životinjama, nego sa ljudima, hajde da mi praviš društvo - komentarisao je Ša.

Odnos Nenada Aleksića Ša i Tare Simov u "Zadruzi" mnoge intrigira i veliki broj ljudi, ali i zadrugara, ubeđen je da su njih dvoje zaljubljeni jedno u drugo. Oni ne žele to da priznaju iskreno i otvoreno, ali ono što rade govori u prilog tome da osećanja postoje. To je primetila i Ivana, žena Nenada Aleksića Ša.

Sada se oglasio i brat Nenada Aleksića Ša, Predrag, koji je otkrio šta se dešava napolju.

- Želim da potvrdim da Ivana hoće da se razvede, to je njihova stvar. Ja se u to ne mešam, to će oni rešiti kad izađe. I da zna, šta god da se desilo tamo, mora da izdrži, da bude jak, a mi ćemo uvek biti uz njega kao njegova porodica, da mu pomognemo da sve to prebrodi - poručio je Nenadov brat Predrag za Pink.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/M.M.

