ANA SE ZAKAČILA SA TAROM, ŠA ODMAH SKOČIO NA NJU! Bulatovićka obrusila Simovoj, reper PODIVLJAO: Očekujte da budem deset puta GORI

Nakon raspodele budžeta Ane Bulatović, zadrugari su imali priliku da prokomentarišu istu. Tara Simov je bila naredna zadrugarka koja je govorila.

- Nisam očekivala veći od manjeg. Tvoji komentari sa strane, upućeni meni, pto u pušioni, u kući i ostalo, zameraš mi... Pa moraš da znaš da je Đedović duplo stariji od mene, a ti u momentu kada si imala raspravu sa njim, ja sam spavala, i došla sam ono što i dalje mislim, ko god dira moje, imaće obračun, jer su to moji prijatelji. Ja tebe nisam opsovala, uvredila te ili slično, a ti si meni uputila najstrašnije uvrede. Rekla si da sam Oliva i Losos. Ja sam tebi zamerila jer si nasrnula na mog prijatelja, i to je to - rekla je Tara.

- I ti si mene, ali moraš da znaš sa kim kako možeš da razgovaraš, jer ti kada kažeš j ti ma*er, ja vraćam duplo - dodala je Ana.

- Ja tebe ne bih udarila prva, osim u slučaju da udariš Nenada, Marka, Čorbu ili nekog. Ja moram da vratim. Ja sam uličarka, i zato psujem, ali kada nekom kažem da mu j ma*er, ja ne mislim bukvalno, kapiraš? - objasnila je Tara.

- Dobro, onda ću ja da se mešam u tvoje teme - dodala je Ana.

- Ona očekuje da ako se ona ne meša u neku temu, ja neću u njene - rekla je Tara.

- Očekujte da budem deset puta gori nego što sam bio, ku*čite mi se šest meseci, a sada kažem da ste na*ebali - ubacio se Ša.

- Trebala si da daš Janjušu veliki, i znam da ti je falilo tri budžeta najmanje, a mislim da si podelila velike onima kojima si mislila, ali opet, to je problem za svakog gazdu, kada fali ili nešto - rekao je Mića.

