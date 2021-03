RIALDIN SI POTRČKO, A ĐEDOVIĆA SE PLAŠIŠ! Ana sasula Sandri Rešić sve u lice i potkačila Ša: Tara Simov skočila kao OPARENA! VIDEO

Ana Bulatović izazvala je pravu pometnju tokom podele budžeta u Zadruzi.

- Ermina dobija mali budžet, želela sam da je ubacim u srednje budžete, jer mi je postala draga. U početku sam mislila da je zlobna, da spletkari, ja to ne volim, a ti to radiš, ali si mi se uvek našla - rekla je Ana.

- Dicana, moram mali budžet da Vam dam. Ja Vas poštujem i gotivim, sviđa mi se što iznosite svoje mišljenje, nekada i na mene vičete, kao da ste moja majka, ali ja Vam to ne zameram - objasnila je Ana.

- Znaš gde si pogrešila? Kada si rekla da idem od jednog do drugog, kako bih jela ono što oni spremaju - dobacila je Nadica.

- Dala sam Franu mali budžet. Jako mi je čudan, varira od bebe do osobe koja me strašno iznervira. Paula je nekada bezobrazna prema njemu, to sam joj zamerila. Variraš od bebe do zveri - prokomentarisala je Ana.

- Sandra, mislim da si inteligentna, sviđa mi se kako gledaš na neke stvari, ali mi se ne sviđa kad dramiš dok pričaš. Prema slabijem igraču ćeš biti surova, a jačem ćeš da uvijaš, to mi se baš ne sviđa. Ne sviđa mi se što si dozvolila da budeš Rialdin potrčko, mislim i da se plašiš Đedovića, to smo videli i u situaciji sa Ša - objašnjavala je Ana.

- A šta da radim? Nisi u pravu, ti mene ne poznaješ, samo imaš sliku u viziju mene! - dobacila je Rialda.

- To nije situacija kada neko treba da napada! Nije mi dobro, ali mogu svima da vam je*em mater - reagovala je Tara.

- Ja mogu tebi puta dva! - vikala je Ana.

