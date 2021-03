NAKON BURNE SVAĐE, TARI POZLILO: Simova doživela NAPAD PANIKE, JEDVA progovorila, cimeri joj ODMAH pritrčali u POMOĆ! (VIDEO)

Tari Simov se slošilo nakon sastanka, pa je dobila napad panike, zbog čega su joj zadrugari pritrčali u pomoć. Ona je bila u blagoj nesvesti, a tek na momente prozborila koju reč:

- Zaljubljena princezo! Urnisala si sebi život, ccc - govorio joj je Mića.

- Zovite mi Marka! Nemam nikog - jedva je progovorila Tara.

Tara se tokom sastanka posvađala sa Anom Bulatović, a Nenad Aleksić Ša je skočio da je brani:

-Pa moraš da znaš da je Đedović duplo stariji od mene, a ti u momentu kada si imala raspravu sa njim, ja sam spavala, i došla sam ono što i dalje mislim, ko god dira moje, imaće obračun, jer su to moji prijatelji. Ja tebe nisam opsovala, uvredila te ili slično, a ti si meni uputila najstrašnije uvrede. Rekla si da sam Oliva i Losos. Ja sam tebi zamerila jer si nasrnula na mog prijatelja, i to je to - rekla je Tara.

- Očekujte da budem deset puta gori nego što sam bio, ku*čite mi se šest meseci, a sada kažem da ste na*ebali - ubacio se Ša.

Podsetimo, Nenad Aleksić Ša mesecima je u specifičnom odnosu sa Tarom Simov, za koji mnogi tvrde da prevazilazi granice prijateljskog. Tara je nedavno priznala da je zaljubljena u Ša, a mediji su pisali da Ivana želi da se razvede od repera zbog njegovog ponašanja.

