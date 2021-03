DA LI SAM IVANIN ILI NISAM, TO ĆE ONA DA ODLUČI: ŠA se slomio, pa otvorio dušu Mini: Niko ne može da me torturiše! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša požalio se Mini Vrbaški na celu situaciju sa Tarom Simov i pritisak koji se stvara oko njega:

- Ne mogu više, ja nisam ničiji, ne može neko da me torturiše! Ja ne mogu da funkcionišem, ne mogu ni Marka da smaram više. Ja sam Ivanin, da li jesam, nisam, to će ona da odluči. Je l' mene neko zaje*ava ovde. Ja ovo ne mogu da podnesem. Pre ću da se zadužim nego da me neko torturiše. Ko meni može da pomogne? - kukao je Ša.

- Jedino sam sebi možeš - rekla mu je Mina.

- Gde da pobegnem, gde da se sklonim. Nikog ne silim da bude sa mnom, nije mi dobro u glavi, ne znam gde ću i koga da pitam. Stalno spuštam loptu, mene je spuštanje dovelo u p*čku lepu materinu. Sam sam kriv, nikad me niko nije uslovljavao, pogotvo kad nisam nečiji - nastavljao je reper.

Podsetimo, Nenad Aleksić Ša mesecima je u specifičnom odnosu sa Tarom Simov, za koji mnogi tvrde da prevazilazi granice prijateljskog. Tara je nedavno priznala da je zaljubljena u Ša, a mediji su pisali da Ivana želi da se razvede od repera zbog njegovog ponašanja.

