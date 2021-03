REPEROVA PORODICA OČAJNA ZBOG SIMOVE? Svi su na Ivaninoj strani, nikad neće prihvatiti Taru za SNAJKU?!

Odnos Nenada Aleksića Ša i Tare Simov nedeljama je glavna tema u rijalitiju, a osim reperove supruge Ivane ni njegovi roditelji navodno ne podržavaju vezu sa zadrugarkom.

Naime, kako je ispričao izvor blizak porodici popularnog repera, Nenadovi roditelji ne mogu da se pomire sa činjenicom da se njihov sin zaljubio u Taru i da sa njom srlja u propast.

foto: Printscreen/Pink

"Malo je reći da Nenadova porodica ni u kom slučaju ne podržavaju njegov odnos sa Tarom. Njima je jasno da se on zaljubio i da ne može da se bori sa svojim osećanjima, ali su se do skoro nadali da će se osvestiti, da će shvatiti koliko je pogrešno to što radi i da će povući ručnu", kaže na početku razgovora izvor i dodaje da su im sve nade nedavno pale u vodu.

foto: Printscreen/Pink

"Kada je do Nenada došla informacija da ga je supruga ostavila i da se iselila iz zajedničkog stana, ni to ga nije osvestilo u meri da prekine odnos sa Tarom. Umesto toga, ponaša se kao da mu je pao kamen sa srca i kao da mu je sada lakše jer nema više nijednu prepreku da uplovi u vezu sa devojkom koju je upoznao u rijalitiju. Osim toga, on je faktički ostavljena strana, pa iz te pozicije nema nikakvu moralnu prepreku da se smuva sa Tarom", rekao je naš izvor i dodao da njegovim roditeljima i bratu to teško pada.

"Cela njegova porodica je na Ivaninoj strani i očajni su što je ona rešila da stavi tačku na njihov brak. Niko od njih ne voli Taru i sigurno je da je neće prihvatiti kao snajku. Nenadovi roditelji ne žele da se javno oglašavaju, ali planiraju da mu jasno stave do znanja šta misle o njegovom ponašanju čim bude izašao iz Zadruge", ispričao je na kraju izvor.

Bonus video:

00:15 RIJALITI POBEDNICA SNIMILA SE U CRVENOM BRUSU CELOM OD ČIPKE: Iva Grgurić uvek u vrhunskom izdanju, a sad pokazala kako to POSTIŽE

Kurir.rs/K.Đ/Alo

Kurir