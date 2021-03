ŠA ZNA ŠTA RADI, LAKNULO MU JE KAD JE SAZNAO DA GA JE ŽENA OSTAVILA! Matora podržala reperovu vezu sa Tarom! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora otvorila je dušu u Rajskom vrtu gde je govorila o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Zdravo Drvence, čudno mi je što me zoveš, nisi me dugo zvao. Zaboravio si me. Vidim da se u kući prati situacija između Paule i Vladimira. Meni to uopšte nije čudno. Oni su meni top oboje. Za Nenada i Taru je standardna priča. Njemu je malo laknulo kada se njegova porodica oglasila - pričala je Jovana.

Jovana, ti izgleda nisi u toku. Oni su se ljubili noćas - rekalo je Drvo.

- Au, Drvo ti si mene iznenadio sada, ja ne verujem. Mislim drago mi je, neki im je sa srećom. To nema razuma, uvek pobedi srce. Drvence, meni nije bitno da li mi je neko prijatelj ili ne, u ovom slučaju Ša, on zna šta radi, i to je to. Laknulo mu je kada je saznao sve od porodice koja se oglasila - pričala je Matora.

- Ja podržavam vezu Ša i Tare, ako je Nenad to odlučio ali je hteo da ispoštuje Ivanu. Ja moram da ispoštujem to jer vidim da je on srećan kraj nje, zaljubljen je. Jeste delikatna situacija zbog Ivane, ali šta da se radi. Ja ne mogu da morališem to - rekla je Matora.

