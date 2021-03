TOMOVIĆ URNISAO TARU I ŠA! Đetić ih NAJOŠTRIJE OSUDIO zbog PRELJUBE: Vi ste lažovi, govorio si da ti je IVANA nešto SVETO! (VIDEO)

Vladimir Tomović obrušio se na Taru Simov i Nenada Aleksića Ša zbog njihove romanse, jer je Ša oženjen čovek.

foto: Printscreen/Pink

- Ja bih zamolio samo da bez provokacija, niskih udaraca i ružnih reči, moramo biti svesni da su ovo kamere, a ovo bubice i da nas ljudi po onome što uradimo, cene i mere... Ako bi se osvrnuo na Taru i Ša, samo kritički bih se osvrnuo na to, ne da vređam, bilo Taru ili Ša. Moji prethodnici su rekli par stvari, u suštini rečene su činjenice, mi smo to videli, mi nismo bili zagovornici teze i nismo ih terali! On je čovek od 40 godina, iz Beograda, nisam mislio da mogu da utičem na njega, a još manje na Taru, koja ima 20 godina. Ša da li ste vas dvoje u vezi? Čuo sam da ste se ljubili, da li je istina? - upitao je Vladimir.

- Pričaću večeras, meni ne piše u ugovoru da moram vama da odgovorim, idem na cigaru - bio je drzak Ša i sakrio se u prostoriji za pušenje.

- Ovo je jedan veliki poraz, neću da budem neko ko će da se naslađuje, evo ih g*vna, ološi, neću biti poput vas koji već govori da svet nije video dva veća smeća. Ali čovek bez borbe izgubi nešto za šta je govori da je to nešto sveto! - dodao je Tomović.

- Svako ima nešto zbog čega je prodao svoje d*pe, neko zbog karijere, ali ishod je isti. Ja gledam, njega teše, što njih tešite, oni su zaljubljeni i srećni! Napolju se teše ljudi, to je bolnije nego ovo - dodala je Nadica.

foto: Printscreen/Pink

- Ove ljude, ja ću sada vidi, ali moja porodica je moja ljubav, hvala vam što ste uz mene, voli vas vaš sin i brat! - poručio je reper.

- Bol žene koja ovo gleda šest meseci, koja se borila za njega, verujem da ga i sada voli. Ja samo komentarišem činjenično stanje. Fran, pošto si se umešao, verujem da si kompatibilan, da li ti misliš da pošto je prekjuče saznao da ga je jedna osoba ostavila, da se za dva dana prebaci na nogu? - upitao je Vladimir.

- Ja sam saznao pre mesec dana, ali sam dobio potvrdu juče! - potvrdio je Ša.

- Onda ste vi lažovi, jer ste znali, a ćutali ste. Ovo neka bunt mali, bez jedne potrebe da vas provociram. Tara ti si krivac samo iz jednog razloga, samo zato što si saučesnik, ti nisi za mene krivac i po svim zdravorazumnim kriterijumima, treba krivac biti Nenad. Po svemu onome što si propagirala, za ove dve godine, ti si ušla u odnos sa oženjenim čovekom.

- Ja sam slobodan čovek! Tara, nema potrebe da pričaš sa njim - ponavljao je Ša, pa ljubomorisao Tari zbog razgovora sa Vladimirom.

- Ti si u braku, papirološki, u državi koju poštuješ! Njen partner, koji je duplo stariji od nje, joj sugeriše da ne priča sa mnom. E to će ti se dešavati, da nemaš pravo da pričaš, ne dozvoli nikome da upravlja tvojim mislima. Ja ću staviti tačku na ovu temu, ali ću ti dati savet, ja ću ti reći Tara, meni ne treba da se obraćaš, to ti može doneti samo loše u vezi, a u životu će ti doneti loše ako budeš slušala čoveka koji je prodao sedam godina zbog četiri puta preskakanje ograde - rekao je Tomović.

Kurir.rs/S.M.

