NAJUŽASNIJE MI JE NJIHOVO GLUMATANJE DA SU TUŽNI KAD SU ČULI ZA RAZVOD! Bivši zadrugari zgroženi zbog veze Tare i Ša!

Nakon što su Tara Simov i Nenad Aleksić Ša ozvaničili ljubavnu vezu i time reper jasno stavio svojoj supruzi Ivani Aleksić da je prevarena javno, mnogi bivši zadrugari koji su bliski sa njih dvoje, sada su se oglasili.

Jelena Pešić istakla da je da ne podržava vezu Tare i Ša, a potom e dodala da je reper povredio suprugu Ivanu koju i dalje voli.

foto: Printscreen/Pink

- Zgrožena sam celom tom pričom, situacijom. Tara mi je drugarica, ali i da sam unutra kritikovala bih je. Najužasnije mi je ono glumatanje da im je loše i da su tužni, pa i one suze kada su dobili informaciju od Milana da Ivana želi razvod. Ok, emocije su vidne i ne osporavam da su se oni zaljubili, ja uvek glasam za ljubav, možda će oni biti zajedno do kraja života i možda će biti jedna srećna porodica, daj Bože, ali ručna mora da postoji, priređuješ pakao osobi sa kojom si živeo do juče, 'alo! Neko je povređen, ne znam- Sebični su, eto, toliko. Sve u svemu, ja im želim svu sreću ovoga sveta, ali moramo biti realni - izjavila je Jelena.

foto: Printscreen

Stefan Šebez, koji je nedavno napustio velelepno imanje, prokomentarisao je čitavu sitaciju.

- I dalje ne verujem šta je uradio i zbog koga će da se razvede. Zbog Tare Simov, Bože me sačuvaj! Kunem ti se, u šoku sam zbog svega! Razočarenje najveće ikada! - izjavio je on.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

