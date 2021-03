NISAM LJUBAVNICA, ŠA JE SAMO FORMALNO U BRAKU! Tara sve razbesnela IZJAVOM o vezi sa reperom, pokušava da se OPERE!

Odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša šokirao je sve, s obzirom da je on oženjen. Sinoć je tokom "Pitanja gledalaca" Tara dobila pitanje vezano za njenu vezu sa zauzetim muškarcem.

- Osuđivala si druge devojke, i udarala na moral svakoj ljubavnici, ne znajući da ćeš i ti postati, kakav je osećaj? - glasilo je pitanje.

- To što je neko oženjen na papiru, ne znači da je zauzet. Ja ljubavnica nisam, on je zvanično slobodan, samo formalno u braku. Koga Nenad vara sa mnom? - pitala je Tara.

- Ti ne možeš da kažeš da nisi, on je i dalje na papiru u braku, ali ne možeš da meriš - ubacila se Mina.

- Mi nemamo dokaze da kažemo šta on misli. Oni su prekinuli, Ivana je iznenadila njega, iako je uradila ranije. Ša je i te kako znao, samo je čekao potvrdu. Janjuš je na kraju priznao, i te kako treba da se on javi. Po reakcijama njih dvoje, znamo šta je istina a šta ne. On nikada nije hteo da se odvoji od Tare. Kada mu je rečeno u januaru da treba da se skloni, on je mislio da nije to to, znači da razmišlja kad hoće. Ako je ostaviš ti sada, i pogaziš to, onda si ostavio i ženu... - pričao je Mića.

- On je izgubio Taru, samo mu još niko nije javio - dodao je Tomović.

