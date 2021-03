NADICA I TARA URLALE JEDNA NA DRUGU, UMEŠALE I KIJU! Simova poručila: Vi ste LJUBAVNICA, ja sam DEVOJKA! Ša doživeo POMRAČENJE!

U emisiji ,,Pitanja gledalaca" voditelj je naredno pitanje pročitao za Nadicu Zeljković, a onda je došlo do žestokog sukoba između Nadice i Tare Simov.

- Da li samo zato što ste bili ljubavnica se uzdržavate od komentarisanja Tare i Ša?

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne zbog tog, nazovi ljubavnica, nego smo se dogovorili na garnituri, pričali smo. On je pričao o svojoj porodici, ja sam mu ukazala na njegove greške, skrenula sam mu pažnju, ali mi smo se dogovorili da ćemo napolju pričati. Druga stvar, u najvećoj i najžešćoj raspravi on je iskoristio Kijinog oca i izgovorio da sam napravila dete sa zauzetim čovekom. Porodica Kockar se radovala zbog rođenje Kije. Ja sam njemu objasnila sve. Ali to je takav očaj, on će se tako gušiti u svojim g*vnima, zagrljaji, gledam kako mu liže uvo, gledam kako ste vi bedni i kako ćete se ugušiti u tome - poručila je Nadica.

- A šta je bedno i jadno? - upitala je Tara.

- Nemaš status nikada, ne priznajete kao status, sad ti je rekao da si devojka, možda će otići i kod Drveta, sad će on da se ženi možda. On se kaje, pa se kaje! - odbrusila je Zeljkovićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Prespavali ste! Ja status imam! Mene Vaše reči ne bole, Vi ste bili ljubavnica, a ja nisam! Vi ste ljubavnica, a ja sam devojka! - vikala je Tara.

- Ti si crnja od mene, da vam kažem, kada sam se ja pojavila, 13 godina su bili razdvojeni! Tara dušo, ne možeš sa mnom, vi ste meni smešni! - nastavila je Nadica.

- Ona je meni rekla da zbog kijevaca neće da komentariše, da ne bi linčovala, i da ne bi dobila hejt svoje ćerke, to je meni Nadica rekla i zato što se dogovorila sa Mićom! Rekla je da mora da stane u odbranu svoje ćerke, to mi je rekla! Želudac Vam se nije okretao dok ste se j*bali sa čovekom koji ima ženu - tvrdila je Simova.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ma, kakvi! Jesi li ti normalna ženo?! Kako te nije sramota da tako pričaš?! Ja sam čista kao suza, da si me slušala u emisija, ne bi sad ovako pričala! - odbrusila je Nadica.

- Teta Nadica, da Vam Kija nije ćerka, za koga biste glasali, za Kiju ili Lunu, koja Vam je bliže karakteru?! - ponavljala je Miljana Kulić.

- Ne mogu da zamislim da mi Kija Kockar nije ćerka! Ti si proizvod Marije Kulić! - odbrusila je Nadica.

U jednom trenutku Nadica se obratila Ša, na šta je on burno odreagovao i počeo da urla, pa se zatvorio u prostoriju za pušenje.

Kurir.rs/M.M.

